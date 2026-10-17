Raben Italy investe a Pomezia e rafforza la logistica del Centro-Sud

Pomezia si conferma uno dei principali poli logistici del Centro Italia e diventa un tassello strategico nel piano di crescita di Raben Italy. Raben è tra i protagonisti del trasporto groupage nazionale e internazionale. L’azienda ha annunciato il rafforzamento della presenza nell’area attraverso l’attivazione di un nuovo magazzino. Scelta che punta a sostenere l’espansione delle attività nel Centro-Sud e a rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle imprese del territorio.

Logistica attore determinante per la competitività delle aziende

In un contesto economico caratterizzato da mercati interconnessi e filiere sempre più articolate, la logistica rappresenta oggi molto più di una funzione operativa. È un fattore determinante per la competitività delle aziende, perché incide sulla capacità di raggiungere nuovi mercati. Oltre che ridurre i tempi di consegna, ottimizzare i costi e garantire continuità ai processi produttivi. La qualità delle infrastrutture e dei servizi logistici contribuisce inoltre alla crescita del sistema economico nazionale. Oltre che favorire gli scambi commerciali e sostenendo lo sviluppo delle imprese sui mercati italiani ed europei.

Come si inserisce l’investimento di Raben Italy a Pomezia

Un territorio, quello del sito, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo nella geografia logistica del Paese grazie alla posizione strategica. Oltre che alla vicinanza con Roma e alle connessioni con le principali direttrici di trasporto. Un ecosistema in continua evoluzione che attira operatori e investimenti grazie alla presenza di infrastrutture moderne e a una crescente attenzione verso innovazione, digitalizzazione e sostenibilità.

Più copertura per Lazio e l’intero Centro-Sud

Il nuovo polo consentirà a Raben Italy di rafforzare la copertura del Lazio e dell’intero Centro-Sud, rendendo ancora più efficiente la gestione dei flussi di merce e migliorando l’integrazione con gli altri hub del network nazionale. Tra questi figura Bologna, snodo fondamentale per i collegamenti tra Nord e Sud Italia e per le relazioni commerciali con i mercati del Centro ed Est Europa.

L’ampliamento della rete risponde alla crescita della domanda di servizi logistici e di trasporto, sempre più essenziali per le aziende che operano in filiere nazionali e internazionali. L’obiettivo è garantire maggiore prossimità ai clienti, incrementare l’efficienza operativa. Oltre che offrire tempi di consegna affidabili, supportando concretamente i percorsi di sviluppo delle imprese. A sostenere questa evoluzione contribuisce anche l’innovazione tecnologica. Raben Italy mette infatti a disposizione una piattaforma integrata di strumenti digitali. Strumenti che consentono alle aziende di monitorare le spedizioni in tempo reale, ottenere preventivi in modo rapido e pianificare le attività di consegna con maggiore precisione. La digitalizzazione dei processi, unita all’utilizzo di dispositivi mobili da parte degli autisti per l’aggiornamento delle informazioni operative, permette di migliorare trasparenza, tracciabilità ed efficienza lungo l’intera catena logistica.

Lorenza Cantaluppi, Sales Director di Raben Italy

«La nostra strategia ci consente di posizionarci come partner logistico di riferimento per le aziende del Centro-Sud, offrendo soluzioni per il trasporto nazionale e internazionale. Il nostro network è in continua espansione: la crescita riguarda non solo il potenziamento dei collegamenti sul territorio italiano. Riguarda anche lo sviluppo delle connessioni europee. Da Roma partono oggi linee dirette di import ed export verso diverse destinazioni del continente. In un mercato dinamico come quello del Lazio, la domanda di servizi logistici a supporto degli scambi internazionali continua a rappresentare una significativa opportunità di sviluppo».

Con il nuovo hub di Pomezia, Raben Italy conferma una visione di lungo periodo fondata su investimenti strategici, innovazione e prossimità ai territori.