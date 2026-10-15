TECMA accelera in Europa e punta su Spagna e Portogallo

TECMA compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita internazionale scegliendo Spagna e Portogallo come nuove direttrici di sviluppo commerciale. La società italiana è quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digital transformation per il settore immobiliare. Porta così il proprio modello in due mercati europei che stanno vivendo una fase di forte espansione nel comparto residenziale.

Tecma opera in un segmento molto specifico del Real Estate

L’azienda opera nella commercializzazione delle nuove costruzioni residenziali attraverso strumenti digitali avanzati. La piattaforma sviluppata da TECMA integra tecnologie software, marketing digitale, contenuti immersivi, architettura virtuale, configurazione personalizzata degli appartamenti. E inoltre gestione delle opportunità commerciali, consentendo agli sviluppatori immobiliari di accompagnare il cliente lungo l’intero percorso d’acquisto. Questo accade spesso ancora prima che gli edifici siano completati.

La decisione di estendere la presenza in Spagna e Portogallo nasce dalla crescita particolarmente dinamica dei due mercati. In entrambi i Paesi, infatti, l’aumento dei nuovi progetti residenziali sta alimentando la richiesta di strumenti capaci di rendere più efficiente ed efficace il processo di vendita delle abitazioni. Si tratta di un contesto favorevole per una società come TECMA, che ha costruito il proprio posizionamento proprio sulla digitalizzazione delle attività commerciali legate allo sviluppo immobiliare.

L’espansione non rappresenta soltanto un obiettivo strategico, ma è già supportata da risultati concreti. La società ha infatti sottoscritto i primi contratti con importanti operatori europei, avviando l’ingresso operativo nei mercati iberici. L’obiettivo è replicare un modello già consolidato in Italia e progressivamente sviluppato anche negli USA e in Medio Oriente, adattando tecnologie e servizi alle caratteristiche specifiche dei diversi contesti locali.

Il mercato di riferimento di TECMA è quello degli sviluppatori immobiliari, delle società di costruzione, dei promotori residenziali e degli operatori che gestiscono la vendita di nuove abitazioni. In questo segmento la digitalizzazione sta assumendo un ruolo sempre più centrale, perché consente di ridurre i tempi di commercializzazione. E migliorare l’esperienza degli acquirenti e ottimizzare la gestione dei contatti e delle trattative commerciali.

La crescita della società conferma la validità di questo approccio

Al 30 giugno 2026 la piattaforma digitale TECMA gestiva circa 28 mila appartamenti, in aumento del 13% rispetto all’anno precedente, mentre il numero delle piattaforme attive è cresciuto del 14%. Numeri che evidenziano una diffusione crescente delle soluzioni sviluppate e che rappresentano la base da cui partire per rafforzare ulteriormente la presenza internazionale.

Come sottolineato dall’Ad Pietro Adduci, la piattaforma commerciale digitale di TECMA unisce valorizzazione del progetto immobiliare, gestione delle vendite e generazione di ricavi all’interno. L’ingresso in Spagna e Portogallo rappresenta quindi una nuova tappa di una strategia che punta a esportare nei principali mercati immobiliari internazionali. Un modello già sperimentato con successo e sempre più richiesto dagli operatori del settore