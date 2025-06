Borgosesia cartolarizza Abitare Lainàa per 7,2 milioni

Borgosesia S.p.A., società quotata su Euronext Milan e attiva negli investimenti in asset alternativi, ha cartolarizzato l’intervento immobiliare “Abitare Lainàa”,di Lainate (MI). La controllata Living the Future S.r.l. ha trasferito il terreno oggetto del progetto per un corrispettivo di 7,2 milioni di euro. E si è impegnata a sottoscrivere titoli “junior” fino a 9,5 milioni di euro. I titoli “senior” saranno invece sottoscritti da Solution Bank per un importo di 10 milioni di euro.

Il progetto “Abitare Lainàa”, in via Re Umberto I angolo via Lamarmora, prevede la realizzazione di 58 appartamenti distribuiti in 5 edifici. Box auto interrati e ampi spazi verdi per un totale di 4.000 mq. Le soluzioni abitative, bilocali, trilocali e quadrilocali, sono pensate per garantire efficienza energetica e comfort, con terrazzi e giardini privati.

Il prezzo di cessione del terreno risulta superiore di circa 500 mila euro rispetto al valore iscritto nel bilancio consolidato della società. Secondo l’Ad Davide Schiffer, l’operazione è un passo importante nel percorso di alleggerimento e valorizzazione del portafoglio immobiliare. “Abbiamo già formalizzato vendite preliminari per il 30% delle unità, per un controvalore di circa 7 milioni di euro. I lavori proseguono e la consegna è prevista entro i primi mesi del 2027”.

Un’operazione che conferma la solidità del modello Borgosesia e l’interesse del mercato per asset residenziali di qualità.