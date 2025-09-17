Gabetti nomina Edoardo Rovida Head of Valuation & Adv. Dep

Il Gruppo Gabetti nomina Edoardo Rovida come nuovo Head of Valuation & Advisory Department di Patrigest, società del gruppo specializzata in advisory, valuation e research. L’ingresso di Rovida si inserisce nel percorso di rinnovamento e sviluppo avviato con l’arrivo di Luca Dondi dall’Orologio come Ad.

Chi è Edoardo Rovida

Rovida è un professionista con una solida formazione – laurea in Architettura e Master in Real Estate Management al Politecnico di Milano. Ha iniziato la sua carriera in Patrigest nel 2017 come Analyst. Quini ha maturato esperienze in Jones Lang LaSalle e Arecneprix (Gruppo Illimity), dove ha ricoperto il ruolo di Real Estate Team Leader.

Rovida ha sviluppato competenze trasversali in analisi finanziaria, valutazione immobiliare e asset management. Ha gestito progetti complessi e coordinando team multidisciplinari. Ha seguito operazioni di valorizzazione e dismissione di portafogli immobiliari, con un approccio strategico e orientato ai risultati.

Luca Dondi dall’Orologio, AD di Patrigest

“Siamo felici del ritorno di Edoardo Rovida in Patrigest. La sua esperienza e visione rappresentano un valore aggiunto per rafforzare la leadership della società nel mercato dei servizi di advisory e valutazione immobiliare.”

Nel suo nuovo ruolo quindi, Rovida affiancherà Nadia Crisafulli, Dg, e lo stesso Dondi dall’Orologio, contribuendo al riposizionamento e all’innovazione dell’offerta Patrigest.

Chi è il Gruppo Gabetti

Gabetti Property Solutions è il principale operatore italiano nel settore dei servizi immobiliari integrati. Attraverso le società controllate, offre consulenza e soluzioni su misura per privati, aziende e operatori istituzionali, coprendo tutte le aree del real estate: consulenza, valorizzazione, gestione, intermediazione, mediazione creditizia e assicurativa, riqualificazione. L’integrazione tra le competenze delle diverse società del gruppo rappresenta il vero vantaggio competitivo di Gabetti.