Sarah Lazzarini torna in Santandrea brand del Gruppo Gabetti

Santandrea Luxury Houses, marchio del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili di pregio, annuncia la nomina di Sarah Lazzarini come nuova Direttrice Lombardia. La nomina è stata decisa nell’ambito del piano di rilancio avviato da Flavio Angeletti, managing director del brand.

Lazzarini, già in Santandrea dal 2007 al 2011, rientra nel Gruppo. Ha guidato la propria società nel settore dell’intermediazione immobiliare, con focus su residenziale di lusso, commerciale e retail. Attiva anche in ambito associativo, Sarah ha ricoperto ruoli nel Consiglio Direttivo di FIMAA e nel Gruppo Terziario Donna Confcommercio.

“La sua esperienza e la capacità di interpretare le esigenze di una clientela sofisticata sono perfettamente in linea con la visione distintiva che stiamo costruendo per il futuro del marchio,”. Ha dichiarato Angeletti.

Il Gruppo, attraverso le sue società controllate, offre servizi integrati per l’intero sistema immobiliare. Si distingue per un modello sinergico che copre consulenza, gestione, intermediazione e riqualificazione. La nomina di Lazzarini rafforza la sede di Milano, cuore strategico per il mercato degli immobili esclusivi.