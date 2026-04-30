Roseto e Jarvés portano Vasarely alla Milano Design Week

Roseto e Jarvés tornano protagonisti della Milano Design Week 2026 con un progetto che unisce, ancora una volta, arte, design e real estate di alta gamma. Lo Spazio Roseto di Corso Garibaldi 95 — ormai riconosciuto come uno dei luoghi più vivaci della scena culturale milanese — ospita la mostra collettiva “Optical Art, Vasarely e dintorni”, curata da Milo Goj. Un percorso immersivo che rende omaggio a Victor Vasarely, padre dell’Op Art, e alla sua capacità di trasformare forme geometriche e contrasti cromatici in illusioni visive pulsanti di movimento.

Quando l’immobiliare di pregio incontra l’arte (e il vino)

Roseto, realtà immobiliare milanese con una forte vocazione per l’arte e l’eccellenza sensoriale, conferma così la sua identità. Non solo un player del lusso, ma un vero ecosistema culturale che intreccia immobili iconici, esperienze artistiche e un’attenzione particolare al mondo del vino, elemento distintivo dei suoi eventi e delle sue hospitality experience. La mostra, aperta fino al 10 maggio, presenta quattro opere di Vasarely e una selezione di lavori che dialogano con la percezione, il ritmo e la profondità, trasformando lo spazio in un laboratorio visivo.

Ma com nasce questa vocazione per l’arte?

“Collezioniamo opere d’arte fin da quando Roseto ha iniziato le sue attività immobiliare“, risponde Vincenzo Salluzzo responsabile marketing e comunicazione di Roseto e Jarvés. “Una collezione cresciuta talmente da poter pensare di renderla fruibile al pubblico in alcuni momenti strategici come in questa occasione con Victor Vasarely” e altri artisti della Optical Art”. Tra gli artisti presentati da Roseto negli ultimi anni figurano anche Lorenzo Marini, Mario Schifano e Salvatore Garau.

Roseto e Jarvés insieme per l’arte

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con partner d’eccellenza come Flou, Prima BZ, Gruppo Meregalli, Bollinger, Bang & Olufsen Milano Flagship Store e Casa Rosina, che contribuiscono a definire un’atmosfera raffinata e coerente con la filosofia del progetto. Roseto, con le sue divisioni Prestige, Home ed Experience, continua così a distinguersi come realtà capace di trasformare il settore immobiliare in un luogo di incontro tra estetica, cultura e piacere sensoriale. Jarvés, dal canto suo, rafforza la propria missione: offrire esperienze abitative che emozionano, valorizzando ogni proprietà attraverso competenza e stile.

Il vernissage dello scorso 20 aprile è stata anche una occasione per l’anteprima di Campiglio Plaza, nuova residenza di prestigio che entrerà nel portfolio Roseto Experience entro la fine di quest’anno. L’installazione Inside Campiglio Plaza – Sensory Preview ha offerto ai visitatori un assaggio multisensoriale del progetto, attraverso stimoli visivi 3D, elementi tattili, suoni e degustazioni selezionate. Con un virtual tour. Un modo per raccontare l’immobiliare di lusso non solo come spazio abitativo, ma come esperienza totale. Accanto a Roseto, Jarvés Luxury Real Estate conferma il proprio ruolo nel segmento delle proprietà di standing elevato, portando avanti una visione che unisce metodo, stile e un approccio sartoriale alla consulenza immobiliare. Insieme, Roseto e Jarvés costruiscono un ponte tra architettura, arte contemporanea e lifestyle, creando un dialogo che va oltre la semplice esposizione.

Roseto e Jarvés: un ponte tra architettura, arte contemporanea e lifestyle

Jarvés, privilegiando i valori della serietà, della preparazione e dell’attenzione ai dettagli, si avvale di professionisti qualificati per un servizio impeccabile relativamente alla vendita e all’acquisto di soluzioni prestigiose, coltivando relazioni basate sulla chiarezza e sulla fiducia. Roseto e Jarvés fanno della conoscenza approfondita del mercato immobiliare e del proprio metodo, elementi distintivi per gestire al meglio ogni operazione immobiliare, interagendo con una clientela spesso internazionale. Attraverso una stretta collaborazione le due società costruiscono e mantengono legami, ispirano momenti di incontro e scambio intellettuale per stimolare sinergie. Insieme, Roseto e Jarvés costruiscono un ponte tra architettura, arte contemporanea e lifestyle, creando un dialogo che va oltre la semplice esposizione.