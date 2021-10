Mirabaud Am acquista un magazzino per 27 milioni di dollari

Mirabaud Am ha acquisito lo stabilimento Triad – sulla National Service Road – Greensboro, (North Carolina) per 27 milioni di dollari. L’acquisto è avvenuto per conto di alcuni clienti internazionali. Dopo questa acquisizione Mirabaud Am il valore del portafoglio immobiliare statunitense della società arriva a 500 milioni di dollari.

Lo stabilimento di 6.200 m² fino al 2029 è affittato dalle maggiore azienda di e-commerce del mondo come per esempio Amazon. E’ dotato di un hub all’avanguardia per la consegna al cliente finale. Inoltre si adatta perfettamente alle esigenze specifiche del locatario. Occupa, infatti, una posizione strategica nel segmento di mercato degli immobili industriali di Greensboro. Si tratta infatti del più grande e dinamico nella regione del Piedmont Triad.

Con questa acquisizione la società continua ad ampliare il portafoglio immobiliare negli USA con uffici e immobili ad uso logistico affittati ad aziende in mercati chiave. Una strategia che dal 2019 lo ha impegnato nella consulenza per l’acquisizione di cinque diverse proprietà immobiliari statunitense.

Vaqar Zuberi senior vice president di Mirabaud Asset Management

“Lo stabilimento logistico di Greensboro rappresenta un investimento perfettamente allineato alla nostra strategia, focalizzata sugli asset statunitensi di elevata qualità. Diversi comparti del mercato immobiliare sono ancora sotto pressione a causa del Covid e difficoltà economiche. Il settore della logistica continuerà però a trarre beneficio da importanti fattori strutturali favorevoli, nel breve e nel lungo termine.”

In questa acquisizione Mirabaud Am è stata assistita da Exan Group, King & Spalding, EY, ed Elvinger Hoss Prussen. Il finanziamento è stato erogato da un istituto regionale statunitense. La società ha uffici a Ginevra, Zurigo, Parigi, Londra, Lussemburgo e Madrid. La sua divisione Asset Management offre servizi di gestione patrimoniale e di consulenza.

Mirabaud Am applica una filosofia comune ispirata a un approccio attivo che punta a generare rendimenti di lungo termine corretti per il rischio. L’attenzione alla gestione del rischio e l’impegno verso i principi ambientali, sociali e di governance rappresentano una componente essenziale del patrimonio dei suoi valori.

