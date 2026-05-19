Chateau d’Ax cerca nuovi affiliati in tutta Italia

Chateau d’Ax sta vivendo una fase di rilancio molto più concreta di uno slogan pubblicitario. I numeri lo confermano: nel primo trimestre del 2026 gli ordinativi sono cresciuti del ventiquattro per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. È un segnale forte, che racconta un’azienda tornata competitiva, con un brand riconoscibile e un posizionamento chiaro. Ma soprattutto, racconta un progetto che ora punta a espandersi sul territorio italiano attraverso la ricerca di nuovi affiliati, figure imprenditoriali pronte a gestire showroom monomarca coerenti con il nuovo concept “Stay Together”.

Gli italiani preferisce provare fisicamente il divano prima di acquistarlo

Chateau d’Ax, storica azienda italiana del settore arredamento e imbottiti, ha costruito negli anni un’identità molto precisa. Qualità accessibile, design contemporaneo, forte riconoscibilità del prodotto e un’esperienza d’acquisto centrata sul contatto diretto con il divano, vero protagonista del marchio. Una ricerca condotta con EMG Different ha rivelato che il 96% dei consumatori italiani preferisce provare fisicamente il divano prima di acquistarlo. È un dato che conferma la centralità del retail fisico e che guida la strategia dell’azienda.

Chateau d’Ax cerca retail fisici

Il nuovo piano di espansione punta a rafforzare la presenza del brand in regioni strategiche come Veneto, Emilia‑Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Zone ad alto potenziale commerciale, con bacini di utenza ampi e una forte domanda di arredamento di fascia media e medio‑alta. Chateau d’Ax cerca imprenditori e operatori del settore interessati ad aprire pvmonomarca in location ad alta visibilità, con un forte passaggio automobilistico e una vocazione commerciale consolidata. È un modello che unisce la forza del brand alla gestione autonoma del punto vendita, con un supporto costante in termini di formazione, marketing e allestimento.

Il concept “Stay Together” guida la nuova identità degli showroom

Il concept “Stay Together” guida la nuova identità degli showroom: ambienti caldi, accoglienti, pensati per raccontare la casa come luogo di relazione e convivialità. Non solo esposizione di prodotti, ma un’esperienza immersiva che accompagna il cliente nella scelta del divano come elemento centrale della vita domestica. A sostegno di questo posizionamento, l’azienda ha avviato investimenti pubblicitari significativi, rafforzando la visibilità del marchio e la riconoscibilità del nuovo linguaggio estetico.

Per gli imprenditori interessati, l’opportunità è concreta. Il settore dell’arredamento continua a essere trainato dalla domanda di prodotti personalizzabili, dal rinnovamento degli spazi domestici e dalla crescente attenzione al comfort. Entrare nella rete Chateau d’Ax significa far parte di un brand storico, con un’identità forte e una strategia chiara, sostenuta da dati di mercato e da un piano di sviluppo strutturato. È un progetto che può attrarre chi già opera nel settore, ma anche chi vuole investire in un’attività retail con un marchio solido e un modello di business collaudato.

Chateau d’Ax non sta semplicemente cercando nuovi punti vendita: sta costruendo una rete di partner che condividano una visione, un modo di interpretare la casa e un approccio all’esperienza d’acquisto. È un’espansione che guarda al futuro, ma che parte da un dato semplice e molto italiano: il divano si sceglie dal vivo. E per questo servono showroom, persone e imprenditori pronti a far parte di un progetto in crescita.