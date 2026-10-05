D’Amico completa la svolta della flotta proprietaria

d’Amico International Shipping compie un passo importante nella propria strategia industriale e finanziaria. La società ha esercitato l’opzione di acquisto sulla MT High Fidelity, una petroliera Medium Range da 50.000 tonnellate di portata lorda costruita nel 2014 dai cantieri Hyundai Vinashin in Vietnam. L’operazione vale circa 14 milioni di dollari e consentirà a d’Amico Tankers di acquisire la piena proprietà della nave entro gennaio 2027.

A prima vista può sembrare una normale acquisizione navale

Questa operazione rappresenta un passaggio molto più significativo. La MT High Fidelity era infatti l’ultima nave della flotta ancora gestita attraverso un contratto di noleggio a scafo nudo. Si tratta di una formula che permette di utilizzare una nave pagando un canone senza possederla direttamente. Con questa mossa, d’Amico conclude il percorso di riacquisto delle unità precedentemente coinvolte in operazioni di sale and leaseback. Si tratta di una pratica finanziaria tramite la quale una società vende un proprio asset per ottenere liquidità immediata e successivamente continua a utilizzarlo attraverso un contratto di leasing. Una soluzione spesso adottata nei momenti in cui è opportuno liberare risorse finanziarie senza rinunciare all’operatività.

Oggi il contesto è diverso

Il mercato delle navi cisterna per prodotti petroliferi continua a mostrare fondamentali favorevoli e il gruppo ha scelto di riportare questi asset strategici sotto il proprio controllo. La ragione principale dell’operazione è finanziaria. Con l’acquisto della MT High Fidelity, d’Amico estinguerà completamente il debito residuo derivante dalle operazioni di leasing. Questo significa una minore leva finanziaria e una struttura patrimoniale più solida.

L’iniziativa produce diversi vantaggi

La società riduce gli impegni finanziari futuri, aumenta il valore degli asset iscritti a bilancio e migliora la flessibilità nella gestione della flotta. Possedere direttamente le navi permette inoltre di beneficiare integralmente del loro valore nel tempo e di avere maggiore libertà nelle strategie operative e commerciali. C’è poi un elemento industriale non secondario. Una volta completata la consegna della High Fidelity, prevista per gennaio 2027, l’intera flotta operativa di d’Amico sarà composta esclusivamente da navi moderne di proprietà dedicate al trasporto di prodotti petroliferi raffinati. Un risultato che rafforza il profilo competitivo del gruppo in un settore dove efficienza, qualità degli asset e controllo operativo sono fattori determinanti.

La società dispone attualmente di 28 navi cisterna in mare, di cui 26 già di proprietà, con un’età media di circa dieci anni. A queste si aggiungono altre 10 nuove costruzioni ordinate ai cantieri navali, con consegne previste tra il 2027 e il 2029. Si tratta di un piano di rinnovamento che conferma la volontà di investire su una flotta sempre più efficiente e moderna. L’acquisto della MT High Fidelity va quindi letto come una scelta di rafforzamento patrimoniale più che come una semplice operazione navale. d’Amico riduce il debito, aumenta il controllo sui propri asset strategici e completa la trasformazione verso un modello basato su una flotta interamente proprietaria.

Un messaggio chiaro per gli investitori

La società punta a consolidare la propria posizione finanziaria in una fase favorevole del mercato. Per il management significa maggiore autonomia gestionale e una base patrimoniale più robusta. Per il mercato rappresenta un segnale di fiducia nelle prospettive future del trasporto marittimo di prodotti petroliferi e nella capacità del gruppo di generare valore nel lungo periodo.