Mutui casa: crescono le richieste mentre si attende la prossima mossa della BCE

Il mercato italiano dei mutui mostra segnali di vitalità. A settembre le richieste di finanziamento per

l’acquisto della casa sono aumentate rispetto allo stesso mese del 2025, nonostante un quadro economico

ancora incerto. A pesare sulle decisioni delle famiglie sono soprattutto i tassi di interesse, tornati al centro

dell’attenzione dopo l’ultimo intervento della Banca centrale europea.

Mutui, aumentano le richieste e gli importi

Secondo i dati del rapporto Experian ripresi da Teleborsa (*), a settembre 2026 le richieste di mutuo

sono cresciute del 2% su base annua. L’aumento rispetto ad agosto è stato invece del 35,6%, un recupero

che risente anche della consueta pausa estiva.

Sale inoltre l’importo medio richiesto, arrivato a 122.989 euro, il 5,2% in più rispetto a settembre 2025. Sono

numeri che segnalano una domanda ancora presente, pur senza indicare quanti finanziamenti siano stati

effettivamente concessi dalle banche.

Per chi sta valutando l’acquisto di un immobile, il confronto tra le condizioni offerte dagli istituti di credito

rimane quindi un passaggio importante. Attraverso un portale di comparazione, come ad esempio Mutui.it,

è possibile confrontare diverse proposte, considerando non soltanto l’importo della rata, ma anche i tassi

applicati e i costi complessivi del finanziamento.

Tassi di interesse: cosa aspettarsi dalla BCE?

Il prossimo appuntamento da seguire è quello del 29 ottobre 2026, quando la BCE tornerà a riunirsi per

decidere la politica monetaria. A settembre l’istituto centrale aveva aumentato i tassi di 25 punti base,

mentre dal verbale della riunione, pubblicato l’8 ottobre, non emerge un percorso già definito per le

decisioni successive.

Per i mutuatari la distinzione tra tasso fisso e variabile resta fondamentale. Il primo, generalmente

determinato sulla base dell’IRS (Interest Rate Swap) più lo spread bancario, consente di conoscere fin

dall’inizio l’importo delle rate. Il secondo segue invece l’andamento del parametro di riferimento,

generalmente l’Euribor, e può quindi comportare variazioni nel tempo.

Le decisioni della BCE influenzano il mercato, ma non si traducono necessariamente in modifiche identiche

per tutte le offerte. Le banche possono infatti adeguare le proprie condizioni anche in base alle aspettative

sull’andamento futuro dei tassi.

Prima casa, le valutazioni prima di firmare

La sostenibilità della rata rispetto al reddito familiare è uno degli aspetti da esaminare prima di

assumere un impegno che può durare diversi decenni. Occorre considerare anche le spese iniziali,

l’eventuale anticipo richiesto e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che permette di valutare il costo

del finanziamento includendo diversi oneri oltre agli interessi.

Per alcune categorie di richiedenti possono inoltre essere disponibili strumenti di sostegno, come il Fondo

di Garanzia Prima Casa (**), che facilita l’accesso al credito attraverso una garanzia pubblica, nel rispetto

dei requisiti previsti.

La presenza di una garanzia, tuttavia, non equivale all’approvazione automatica del mutuo: la banca

mantiene la propria autonomia nella valutazione della richiesta.

I dati di settembre confermano dunque l’interesse degli italiani per il finanziamento immobiliare. Prima

di scegliere, però, resta essenziale verificare quanto il mutuo peserà sul bilancio familiare, anche nell’ipotesi

di condizioni economiche meno favorevoli.

Fonti

(*) Borsa Italiana / Teleborsa – Credito, domanda in crescita a settembre: trainano Sud, under 36 e nuovi italiani

(**) Btboresette.com – Consap e Gruppo BCC Iccrea insieme per diffondere i Fondi Studio e Prima Casa