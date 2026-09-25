Vertiv mette il turbo ai fluidi

Vertiv annuncia un nuovo passo nella sua strategia globale. Firmato un’accordo per acquisire King Environmental Services Ltd., realtà irlandese specializzata nella gestione dei fluidi e nei test di carico per data center ad alta densità. L’operazione punta a rendere più solida e completa l’offerta di Vertiv in Europa, Medio Oriente e Africa, integrando le competenze già consolidate in Nord America dopo l’ingresso di PurgeRite nel 2025.

L’obiettivo è semplice e chiaro

vertiv vuole offrire ai clienti un supporto più ampio lungo tutta la catena della gestione termica. Soprattutto in un momento in cui l’AI e l’high‑performance computing stanno aumentando la densità termica dei data center e accelerando l’adozione del raffreddamento a liquido. In questi ambienti, la qualità del fluido diventa decisiva. Basta poco — aria intrappolata, contaminazioni, corrosione — per compromettere lo scambio termico e ridurre l’efficienza delle apparecchiature.

KES porta in Vertiv una competenza molto concreta. Preparazione dei sistemi, lavaggio delle tubazioni, filtrazione, trattamento dell’acqua, commissioning e validazione delle prestazioni. A questo si aggiunge una forte esperienza nei test di carico termico ed elettrico, fondamentali per verificare la prontezza degli impianti prima dell’entrata in esercizio. La combinazione tra le capacità operative di KES e il portfolio globale di Vertiv punta a semplificare la vita dei clienti, offrendo un unico partner per commissioning, gestione dei fluidi e operatività continuativa.

Giordano Albertazzi, CEO di Vertiv, sottolinea come l’execution sul campo sia ormai importante quanto la progettazione dei sistemi. L’acquisizione di KES nasce proprio per rispondere a questa esigenza, ampliando la piattaforma globale di servizi dedicati ai data center ad alta densità. KES ha sede vicino Dublino e un hub anche a Francoforte. Opera da anni in tutta la regione EMEA con team altamente qualificati e una forte cultura della sicurezza. L’operazione dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2026; i termini finanziari non sono stati resi noti, ma non si prevedono impatti significativi sui risultati economici di Vertiv. Un tassello in più nella strategia dell’azienda, che continua a rafforzare la propria leadership nella gestione termica per infrastrutture critiche e ambienti AI‑ready.