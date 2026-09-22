Helvetia Italia ridisegna la propria governance dei risch con Alice Peruzzotti

Helvetia Italia annuncia la nomina di Alice Peruzzotti come nuova Chief Risk Officer, e lo fa in un momento in cui il settore assicurativo vive una trasformazione profonda. Trasformazione segnata da normative sempre più complesse, mercati volatili e una crescente attenzione alla sostenibilità. È proprio in questo contesto che la scelta di Helvetia assume un significato particolare. Non è un semplice avvicendamento manageriale, ma un investimento strategico nella capacità del Gruppo di governare il rischio come leva di crescita.

La funzione di CRO, istituita nell’ambito dell’allineamento con il Gruppo Helvetia Baloise, diventa il punto di raccordo tra gestione del rischio, governance e strategia. Peruzzotti riporterà direttamente al CEO Robert Gauci, mantenendo un collegamento con il Group Chief Risk Officer Karina Schreiber. E garantendo così una visione integrata tra Italia e Svizzera. Entrerà inoltre nei CdA delle Compagnie del Gruppo, segno di un ruolo che non si limita al presidio tecnico, ma che partecipa attivamente alle scelte strategiche.

La nomina arriva in un momento cruciale per Helvetia Italia

Oggi rischio, capitale e governance non sono più elementi di controllo, ma fattori competitivi. Helvetia Italia sta attraversando un percorso di evoluzione che richiede una lettura sempre più sofisticata degli scenari futuri. Bisogna avere la capacità di anticipare gli impatti e di trasformare la complessità in decisioni consapevoli. Peruzzotti avrà il compito di rafforzare il coordinamento tra i presidi di controllo. E inoltre favorire una visione unitaria dei rischi aziendali e sostenendo il management nella costruzione di un modello di crescita solido, resiliente e orientato al lungo periodo.

Il profilo di Peruzzotti è perfettamente in linea con questa ambizione

Peruzzotti porta con sé un’esperienza internazionale maturata tra Italia e Francia. Ha lavorato in realtà come Groupama Assicurazioni, dove ha guidato la Gestione dei Rischi e il Controllo Permanente, ricoprendo anche il ruolo di CRO ad interim. Il suo percorso include inoltre Groupama Assurance Mutuelles, Coface, Oddo & Cie e Standard & Poor’s. Insomma un bagaglio che unisce competenze tecniche, visione strategica e una profonda conoscenza delle dinamiche del settore assicurativo.

Il CEO Robert Gauci sottolinea come la capacità di leggere i cambiamenti e integrarli nelle scelte aziendali sia oggi un elemento decisivo per accompagnare una crescita sostenibile. In questo scenario, funzioni di controllo autorevoli e indipendenti diventano un pilastro della resilienza organizzativa. L’arrivo di Peruzzotti, con la sua esperienza internazionale e la sua sensibilità verso i processi di gestione dei rischi, rafforza ulteriormente questa direzione.

Il ruolo del CRO non è solo quello di presidiare i rischi, ma di contribuire a una lettura consapevole dello sviluppo aziendale nel lungo periodo.Deve favorire una comprensione ampia degli scenari futuri, supportare decisioni equilibrate e orientate alla creazione di valore, mantenere indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa. E’ questa la missione che porterà in Helvetia Italia.

Con Alice Peruzzotti l’azienda non si limita a rafforzare la propria struttura di governance. Investe in una visione del rischio come strumento strategico, capace di guidare il Gruppo verso un futuro più solido, più sostenibile e più competitivo.