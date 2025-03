Luca Petrichella è il direttore generale di Reale Immobili

Luca Petrichella è stato recentemente nominato Dg di Reale Immobili, la società di gestione del patrimonio immobiliare di Reale Group. Con un’esperienza di oltre 25 anni nel settore del Real Estate e delle costruzioni, Petrichella ha ricoperto ruoli di primo piano. E’ stato Head of Institutional Business Development in Savills Investment Management e Direttore Fondi in Fabrica SGR. Dal 2020, ha già contribuito alla crescita di Reale Immobili come Vicedirettore Generale.

Le parole dei leader di Reale Group

Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua, ha espresso piena fiducia in Petrichella. “Con la sua esperienza e profonda conoscenza della nostra realtà, Luca saprà guidare Reale Immobili con visione e competenza, in sintonia con i valori del Gruppo.” Lana ha anche ringraziato Alberto Ramella per il prezioso lavoro svolto e auspicato una futura collaborazione.

Luca Petrichella ha dichiarato

“Sono onorato di questo incarico e pronto a proseguire il percorso di sviluppo e innovazione di Reale Immobili. Valorizzeremo il patrimonio immobiliare con iniziative che uniscano qualità, innovazione e sostenibilità, generando impatti positivi per il Gruppo, gli investitori e le comunità.”

Chi è Reale Group

Reale Group è un gruppo internazionale con una solida presenza in Italia, Spagna, Cile e Grecia. Attraverso la Capogruppo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, e le sue controllate, il gruppo serve più di 4,8 milioni di clienti. Opera nei settori assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi. Con un organico di oltre 4.200 dipendenti distribuiti tra quattro Paesi, vanta quindi un indice di solvibilità (Solvency II) del 314,7% (YE2023).

Prospettive per Reale Immobili

Sotto la guida di Luca Petrichella, Reale Immobili punta a: consolidare il ruolo nel Real Estate, promuovendo iniziative sostenibili e innovative. Inoltre contribuire agli obiettivi strategici del Gruppo, valorizzando il patrimonio immobiliare. E generare impatti positivi per gli investitori e le comunità locali. Reale Immobili, parte integrante di Reale Group, continuerà a rappresentare un pilastro strategico per il futuro. Supporta la visione di un business che unisce tradizione, modernità e sostenibilità. La nomina di Petrichella segna un ulteriore passo verso un percorso di crescita e trasformazione.