QBE rafforza la strategia globale sui data center con Jamie Thompson

QBE, uno dei principali assicuratori e riassicuratori internazionali, compie un passo strategico creando una funzione globale dedicata ai data center e affidandola a Jamie Thompson. Si tratta di un professionista con oltre vent’anni di esperienza all’interno del gruppo. La nomina arriva in un momento in cui la domanda di infrastrutture digitali sta accelerando in modo esponenziale. Trainata anche dalla migrazione verso il cloud e dall’espansione dell’intelligenza artificiale.

QBE opera in più di 25 Paesi

QBE offre soluzioni assicurative e riassicurative a grandi aziende, PMI e organizzazioni pubbliche. La sua attività copre un ampio spettro di rischi: dalle Financial Lines alla responsabilità civile, dalle coperture property ai rischi speciali, fino ai servizi di risk engineering e gestione sinistri. Per molte imprese, QBE rappresenta un partner strategico capace di affiancare la crescita con soluzioni su misura. Soprattutto nei settori ad alta complessità tecnologica. Le PMI, in particolare, trovano nella compagnia un interlocutore in grado di coniugare competenze globali e vicinanza operativa. Questo grazie a prodotti pensati per proteggere attività che spesso non dispongono di strutture interne dedicate alla gestione del rischio.

La creazione di un ruolo globale per i data center risponde a un’esigenza precisa

il settore sta vivendo una trasformazione senza precedenti. Tra il 2026 e il 2030 la capacità mondiale è destinata a raddoppiare, con l’aggiunta di quasi 100 gigawatt di potenza e investimenti infrastrutturali che potrebbero raggiungere i 3.000 mld i di dollari. Una crescita che porta con sé rischi nuovi, complessi e interconnessi, che richiedono competenze specialistiche e un approccio assicurativo integrato.

Jamie Thompson è stato Director della branch canadese e responsabile delle Financial Lines per gli International Markets. Avrà il compito di coordinare underwriting, risk engineering, gestione sinistri e distribuzione, costruendo un’offerta globale capace di accompagnare i clienti lungo l’intero ciclo di vita dei dati. La sua esperienza nella gestione di portafogli complessi e nella definizione di strategie internazionali rappresenta un elemento chiave per creare soluzioni sofisticate e una visione globale.

Cécile Fresneau, Managing Director della divisione assicurativa di QBE, sottolinea come l’evoluzione dei data center imponga un salto di qualità nella gestione del rischio. Le dimensioni delle nuove infrastrutture, i requisiti energetici, la ridondanza dei sistemi e la loro distribuzione geografica rendono necessario un approccio su misura. Un approccio supportato da competenze tecniche approfondite e da una presenza internazionale consolidata.

Thompson conferma questa visione. Evidenzia come stiano emergendo lacune nella copertura assicurativa e come i rischi associati ai data center richiedano soluzioni integrate. Soluzioni capaci di considerare non solo l’infrastruttura fisica ma anche il contesto operativo, le interdipendenze tecnologiche e l’impatto sulle comunità e sulle imprese.