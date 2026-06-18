FINGEA entra in Wide e rafforza il presidio campano e nel settore Marine

Wide Group è una tra delle principali realtà del brokeraggio assicurativo in Italia. Compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita con l’ingresso nel Gruppo di FINGEA – Broker di Assicurazioni, storica società di intermediazione con sede a Napoli. L’operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di Wide Group. Da anni Wide cresce attraverso partnership e aggregazioni mirate. Integra realtà imprenditoriali solide e altamente specializzate per ampliare l’offerta di soluzioni assicurative su misura per aziende e professionisti.

Chi è FINGEA

Fondata nel 1973, FINGEA è uno degli intermediari assicurativi più longevi del mercato italiano. Nel corso dei decenni ha costruito un posizionamento distintivo nelle Financial Lines. In particolare responsabilità civile professionale, D&O e coperture Cyber – nelle soluzioni dedicate alle PMI e nel settore Marine, con una forte specializzazione nel mondo degli yacht. L’ingresso in Wide Group consente di mettere a sistema queste competenze all’interno di un ecosistema più ampio. Un ecosistema caratterizzato da una forte spinta tecnologica e da una rete distributiva capillare su tutto il territorio nazionale.

Per Wide Group, l’operazione ha un duplice valore

Da un lato Wide consolida la presenza territoriale in Campania, e in particolare a Napoli, dove il Gruppo è già attivo con una sede operativa. Dall’altro, rafforza in modo significativo le competenze nei segmenti ad alta specializzazione, come le coperture evolute per professionisti, imprese e il comparto Marine. Tutte le risorse e i vertici di FINGEA proseguiranno la loro attività nel segno della continuità. Si integreranno nel modello Wide senza snaturare la propria identità, ma valorizzandola all’interno di una struttura più ampia.

Come sottolinea Giovanni Pioletti, Amministratore Unico di FINGEA, l’integrazione con Wide Group rappresenta un’opportunità concreta di crescita. Ovvero unire una storia imprenditoriale di oltre cinquant’anni a un Gruppo dinamico e proiettato al futuro. Questo significa poter portare le proprie competenze specialistiche a una platea molto più ampia, raggiungere nuovi segmenti di mercato e beneficiare di una rete che da soli sarebbe stato difficile costruire. Per il team e per i clienti, questo passaggio si traduce in prospettive di lungo periodo, maggiore solidità e accesso a servizi più evoluti.

Per Wide Group, come evidenziato dai Co‑founders Gianluca Melani, Gerardo Di Francesco e Matteo Barbini, l’arrivo di FINGEA è un tassello importante nel consolidamento delle competenze del Gruppo. In un contesto in cui la domanda di coperture assicurative avanzate cresce in modo significativo poter contare su una realtà con una lunga esperienza in questi ambiti aggiunge un valore distintivo all’ecosistema Wide.

Il modello operativo di Wide Group si fonda proprio su questo. Mettere al centro l’intermediario assicurativo, esaltarne le competenze tecniche e costruire un’offerta di servizi tailor made per tutti i settori, con un focus particolare su aziende e professionisti. Dal 2016 il Gruppo ha sviluppato una rete di oltre 500 collaboratori distribuiti in numerose sedi operative in tutta Italia. Ha creato una piattaforma di brokeraggio che unisce prossimità territoriale, specializzazione e tecnologia avanzata.

L’ingresso di FINGEA rafforza questa architettura, portando in Wide una storia, un know‑how e una specializzazione che si integrano perfettamente con la visione del Gruppo. Offrire soluzioni assicurative evolute, calibrate sulle esigenze specifiche della clientela corporate e delle PMI. Questo in un mercato dove la complessità dei rischi richiede sempre più competenze, capacità di consulenza e strumenti tecnologici adeguati.

Nella foto da sinistra Gerardo Di Francesco, Antonio Pioletti, Giovanni Pioletti e Matteo Barbini