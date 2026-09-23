Origina, il nuovo player del real estate del Gruppo Carlo Maresca

Il lancio di Origina, la nuova piattaforma integrata di sviluppo e investimento immobiliare del Gruppo Carlo Maresca, introduce un elemento di interesse nel panorama del real estate italiano. La scelta di concentrare sotto un’unica identità tutte le attività di sviluppo, con un modello che combina capitale proprio, presidio della filiera e capacità realizzativa interna.

Origina non nasce come un semplice rebranding

Nasce come una struttura operativa che accorpa origination, acquisizione, progettazione, costruzione e valorizzazione degli asset. Un approccio end‑to‑end che, nel mercato italiano, resta relativamente raro e che punta a rispondere alla crescente complessità dei processi di rigenerazione urbana e sviluppo hospitality. La piattaforma debutta al mercato in occasione di ITHIC 2026, conferenza di riferimento per gli investimenti alberghieri. Una scelta che riflette la centralità del comparto ricettivo nella strategia del gruppo. L’hospitality, infatti, è al centro di due operazioni in corso a Milano. La riqualificazione alberghiera di Via Boscovich e la riconversione di Via Gioia nel contesto di CityLife, due interventi che si inseriscono nel trend di trasformazione del tessuto urbano milanese.

Alla guida della piattaforma è Simone Di Gennaro, CEO della divisione real estate del gruppo. Mentre la subholding Carlo Maresca Real Estate Srl mantiene il ruolo di indirizzo strategico e gestione delle partecipazioni. La capacità realizzativa è garantita dal general contractor interno, Cantieri Italiani. Un elemento che consente di controllare tempi, costi e qualità delle opere. Accanto agli sviluppi hospitality, Origina opera nei comparti residenziale, direzionale e retail. Il residenziale è commercializzato con il marchio Materia, già protagonista di un percorso di innovazione digitale che prosegue oggi con Origina. Questo è possibile grazie alla collaborazione con TECMA, partner tecnologico che ha curato identità visiva e piattaforma digitale.

L’operazione riflette una tendenza più ampia del mercato

La ricerca di modelli integrati capaci di unire capitale, sviluppo e tecnologia. Non si tratta di una semplice iniziativa corporate. Si tratta di come alcuni operatori stiano ripensando la struttura delle proprie attività per competere in un contesto in cui rigenerazione urbana, hospitality e digitalizzazione richiedono competenze trasversali.