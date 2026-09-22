Oberalp e Vontobel cambiano marcia

Il panorama europeo dell’impresa e della finanza si muove, cambia pelle, evolve. E in questa trasformazione, due aziende molto diverse tra loro. Una radicata nel mondo dello sport e dell’outdoor, l’altra protagonista della gestione patrimoniale internazionale . Entrambe scelgono di affidarsi a nuove figure per guidare la prossima fase di crescita. Oberalp e Vontobel annunciano due nomine che non competono tra loro, ma si affiancano come tasselli di una stessa narrazione. Quale? Quella di un’Europa che investe su competenze solide, visione internazionale e leadership capaci di leggere il futuro.

Oberalp e Vontobel annunciano due nomine importanti

A Bolzano, il Gruppo Oberalp apre una nuova pagina della propria storia. Dal 1° ottobre, Stefan Rainer diventerà CEO, raccogliendo il testimone da Christoph Engl dopo otto anni di guida. È un passaggio che non rompe, ma consolida. Rainer conosce l’azienda da vent’anni, ne ha attraversato marketing, prodotto e vendite. E ora eredita una brand house che supera i 300 milioni di euro di fatturato, gestisce 18 marchi e una rete retail di oltre 120 negozi in Europa. Oberalp, controllata dalla famiglia Oberrauch, ha costruito la propria forza su una strategia chiara. Crescere in modo equilibrato, mantenere la specializzazione negli sport di montagna, sviluppare brand credibili per community specifiche e affiancare marchi internazionali in Europa. Rainer dovrà portare questa identità verso un mercato outdoor più selettivo, dove la presenza diretta nel retail e nell’e‑commerce diventa decisiva e dove la qualità delle soluzioni conta più della dimensione dell’azienda.

A Londra, invece, Vontobel…

A Londra, invece, Vontobel rafforza la propria divisione Institutional Clients con la nomina di Emmanuel Archampong come Head of Insurance Solutions. Anche qui, nessuna rivoluzione improvvisa, ma un passo strategico. Archampong arriva con una lunga esperienza nel settore assicurativo, maturata in realtà come Columbia Threadneedle, Wells Fargo, Royal London e J.P. Morgan. Il suo compito sarà quello di ampliare l’expertise di Vontobel nella consulenza e nelle soluzioni dedicate alle compagnie assicurative, in Europa e nell’Asia‑Pacifico. Farà leva sulle competenze della società nel reddito fisso, nei mercati privati e nelle strategie di investimento specializzate. In un settore dove regolamentazione, capitale e gestione del rischio sono elementi centrali, la sua nomina rappresenta un investimento nella capacità di offrire risposte sofisticate.

Nomine che raccontano un’Europa che non si accontenta di gestire l’esistente

Oberalp punta a consolidare la propria identità di brand house internazionale, mantenendo salde le radici italiane e ampliando la presenza nei mercati DACH, Nord Europa e Stati Uniti. Vontobel, con 252 miliardi di franchi svizzeri in gestione e una storia centenaria, continua a rafforzare la propria posizione come gestore indipendente. Un gestore guidato da un approccio buy‑side che mette al centro il punto di vista dell’investitore.

Stefan Rainer ed Emmanuel Archampong rappresentano due modi diversi di interpretare la leadership contemporanea. Uno radicato nella cultura del prodotto, della montagna e delle community; l’altro nella sofisticazione finanziaria, nella regolamentazione e nelle soluzioni per il lungo periodo. Due percorsi paralleli che non si incrociano, ma che raccontano la stessa ambizione: crescere con intelligenza, responsabilità e visione.