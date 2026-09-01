Helvetia Italia punta su Elisa Di Gloria

Helvetia Italia introduce una figura chiave nel proprio percorso di trasformazione. Elisa Di Gloria entra nel Gruppo come Head of Data Intelligence & AI Governance, con l’obiettivo di guidare l’evoluzione dei modelli di gestione dei dati e delle soluzioni di Intelligenza Artificiale. Da oggi 1° settembre 2026 riporta direttamente a Elena Repetto, Chief Operating & Technology Officer. E inoltre assume la responsabilità di un’area che oggi rappresenta uno dei pilastri strategici della Compagnia.

La scelta nasce da una visione chiara di Helvetia

Per Helvetia, dati e AI non sono semplici strumenti tecnologici, ma leve decisive per migliorare la qualità delle decisioni, semplificare i processi e aumentare il valore offerto a clienti, intermediari e partner. La Compagnia considera il patrimonio informativo come un asset strategico da proteggere, valorizzare e trasformare in capacità operative concrete.

L’ingresso di Di Gloria si inserisce in un percorso già avviato

Helvetia sta investendo in competenze specialistiche, modelli di governance più solidi e tecnologie emergenti che permettano di integrare l’AI in modo responsabile, etico e misurabile. L’obiettivo è chiaro: rendere l’organizzazione più moderna, efficiente e pronta alle sfide del mercato assicurativo. Con 13 anni di esperienza in data science, automazione e trasformazione digitale, maturata in realtà come Almaviva, Enel e BNP Paribas Cardif, Di Gloria porta una competenza consolidata nella definizione di strategie data‑driven e nell’adozione di soluzioni innovative a supporto del business. Il suo percorso nel mondo istituzionale e assicurativo rappresenta un valore aggiunto per un’area che richiede visione, rigore e capacità di integrazione.

Elena Repetto sottolinea come l’innovazione, per Helvetia, debba tradursi in benefici concreti: processi più efficaci, decisioni più informate, servizi più vicini alle esigenze dei clienti. L’AI, in questa visione, è un acceleratore di valore, da utilizzare con responsabilità e trasparenza. Di Gloria conferma questa linea: rafforzare governance e presidi di controllo è essenziale per garantire sicurezza, fiducia e coerenza nell’uso dei dati. Con questa nomina, Helvetia Italia consolida un presidio strategico e conferma la volontà di integrare dati, tecnologia e innovazione in modo sempre più efficace. L’area Data Intelligence & AI Governance diventa così un motore della trasformazione aziendale, capace di sostenere la crescita e di contribuire alla qualità del servizio offerto ogni giorno.