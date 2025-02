A SICIM la commessa EPC in Iraq per trattare acque oleose

SICIM, azienda specializzata in ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) nel settore energetico, ha acquisito una commessa in Iraq. Si tratta del progetto “Water Treatment and Water Injection Facilities – Phase 2”. Il contratto prevede la progettazione, realizzazione e gestione di un avanzato sistema di trattamento delle acque oleose nell’area di West Qurna 2. Contribuirà quindi a migliorare la gestione delle risorse idriche e l’efficienza produttiva della regione.

Un progetto strategico per la gestione sostenibile delle risorse

Il sistema di trattamento avrà una portata di 2.000 m³/h, con una fase di costruzione stimata in 3,5 milioni di ore di lavoro.

Cosa prevede il progetto

La reiniezione dell’acqua trattata per incrementare la produzione.

Il recupero e il trattamento dei fanghi oleosi per rimuovere l’acqua residua.

L’introduzione di un sistema di gestione del gas di sfiato, che convoglierà gli sfiati verso il sistema di torcia esistente per ridurre l’impatto ambientale. Al culmine dei lavori, il personale in cantiere sarà di circa 650 persone, con 587 operai locali già operativi. La commessa, assegnata da Basra Oil Company (BOC) – compagnia statale irachena responsabile della gestione dei giacimenti nel sud del Paese – sarà completata entro il 2027.

Guido Cagnani, Managing Director di SICIM

“Questo progetto rappresenta un passo nel nostro impegno in Iraq. Operiamo da oltre dieci anni con basi consolidate a Bassora, West Qurna e Zubair. Dopo il successo delle precedenti commesse EPC sui Well Pad 7&11 e sulla fase 1 dell’espansione delle strutture di trattamento, continuiamo a contribuire allo sviluppo del Paese. Inoltre, con l’85% del nostro personale costituito da risorse locali, valorizziamo competenze e diversità. E favoriamo quindi la crescita del territorio in cui operiamo.”

SICIM: eccellenza nel settore EPC dal 1962

Fondata nel 1962 dalla famiglia Riccardi, SICIM è leader globale nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per trattamento, trasporto e distribuzione di petrolio, gas e acqua. Con 26 sedi nel mondo e oltre 10.000 dipendenti, ha costruito un solido know-how. Affrontando le più complesse sfide logistiche, climatiche e ambientali.

La sede principale si trova a Busseto (PR), ufficio a Milano dedicato all’Engineering & Procurement, da cui vengono coordinate le principali commesse EPC a livello globale.

Mission e impegno per la transizione energetica

SICIM affianca i propri clienti nella progettazione e costruzione di infrastrutture sostenibili, supportandoli nel percorso verso la transizione energetica. Il suo impegno si traduce nella ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate, nella promozione della sicurezza sul lavoro. E inoltre nel rispetto per l’ambiente e nel valore delle persone, elementi chiave per la crescita sostenibile delle comunità in cui opera.