Delta allunga l’estate

Delta prepara una stagione estiva 2027 più ricca e più semplice da capire. Il vettore aggiunge un nuovo volo da Venezia a Boston e porta a frequenza giornaliera il collegamento Milano–Boston. Con Roma, diventano tre le città italiane collegate direttamente alla capitale del Massachusetts.

Tutti i voli estivi Delta del 2026 vengono confermati

Alcuni ripartiranno prima, così da allungare la stagione e offrire più opzioni nei mesi freschi. Da Olbia torna il collegamento con New York-JFK, mentre da Roma ripartono Seattle e Detroit con avvio anticipato.

La prossima estate Delta opererà fino a 17 voli al giorno tra Italia e Stati Uniti, per oltre 30.000 posti settimanali. Roma resta il principale hub italiano, con collegamenti verso New York, Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis e Seattle. Milano vola verso New York, Atlanta e ora Boston ogni giorno. Venezia aggiunge Boston ai già attivi New York e Atlanta. Napoli, Catania e Olbia confermano i collegamenti con JFK.

Il network transatlantico cresce anche fuori dall’Italia

Sono operativi nuovi voli da Parigi ad Austin, da Atene a Detroit e avvii anticipati da Porto, Praga, Copenaghen, Barcellona ed Edimburgo. Alcune rotte diventano più frequenti, come Copenaghen–New York, che sarà giornaliera fin dall’inizio.

Delta continua a investire su servizio, puntualità e connettività. Con oltre 1.000 aeromobili dotati di Wi‑Fi gratuito e una rete globale di hub, la compagnia punta a rendere il viaggio più semplice e più personalizzato.