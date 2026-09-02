Delta porta le partite di calcio in volo con Sport 24

Per chi viaggia spesso tra Italia e Stati Uniti, c’è un rito che si ripete: decollare mentre la propria squadra sta giocando. Una finale, una partita di Champions, un derby, una gara di Formula 1. E quel momento in cui si spegne il telefono è sempre lo stesso: “Speriamo di avere notizie quando atterro”.

Delta ha deciso di cambiare questa storia

E lo fa con un annuncio che parla direttamente agli appassionati di calcio e sport: da questo autunno, grazie alla partnership con Sport 24, le partite e le gare saranno visibili in diretta anche in volo.

Un nuovo modo di volare per chi vive di sport

Sport 24, il canale live di IMG dedicato alle compagnie aeree e alle crociere, arriva sui voli internazionali Delta tramite il Wi‑Fi gratuito Delta Sync. Basta iscriversi al programma SkyMiles per accedere ai canali Sport 24 e Sport 24 Extra direttamente dal proprio dispositivo.

E la programmazione è quella che fa battere il cuore ai tifosi

competizioni UEFA e Premier League,

Formula 1,

tornei del Grande Slam,

NBA e NFL,

e una selezione continua degli eventi più importanti del momento. In pratica, mentre sorvoli l’Atlantico, puoi seguire la tua squadra come se fossi sul divano di casa.

Perché è una svolta per chi vola tra Italia e USA

Chi viaggia spesso tra i due Paesi — manager, studenti, professionisti, tifosi che non si perdono una partita — sa quanto sia difficile restare aggiornati durante un volo di 8 o 10 ore. Con questa partnership, Delta elimina quel “buco nero” sportivo: niente più spoiler all’atterraggio, niente più refresh compulsivi appena si riaccende il telefono.

Ranjan Goswami, Chief Marketing and Product Officer di Delta, lo riassume così. “Gli eventi sportivi dal vivo uniscono le persone al di là dei confini e dei fusi orari. Ora i passeggeri possono seguirli anche in volo.”

Delta, sempre più compagnia degli sport lovers

Questa novità si aggiunge alle partnership sportive già attive: Team USA, WNBA, PGA TOUR, Masters Tournament e molte altre. Delta vuole diventare la compagnia premium di riferimento per chi vive lo sport come una passione quotidiana. E con oltre 1.000 aeromobili già dotati di Wi‑Fi veloce e gratuito, la promessa è chiara: volare non deve più significare perdere ciò che ami seguire.