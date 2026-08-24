Vertiv investe in Irlanda

Vertiv guarda all’Irlanda come a un punto strategico della propria crescita globale e lo fa con un progetto che cambia la scala delle sue attività nel Paese. L’azienda, leader mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha annunciato un piano di espansione che coinvolge gli stabilimenti di Letterkenny e l’intero Nord Ovest irlandese. Obiettivo rispondere alla domanda crescente di soluzioni per l’intelligenza artificiale, la colocation e i data center hyperscale. È un investimento che non riguarda solo la capacità produttiva, ma anche la qualità del lavoro, la formazione e lo sviluppo economico regionale.

Vertiva genera 300 nuovi posti di lavoro

Vertiv presenterà al Donegal County Council la richiesta per ampliare di 7.000 metri quadrati il sito di Letterkenny, un intervento che potrebbe generare fino a 300 nuovi posti di lavoro qualificati. L’azienda rafforza così una presenza già radicata nel territorio. Comprende gli stabilimenti di Burnfoot e Campsie, il Central Procurement Office di Limerick e l’ufficio commerciale e di service di Dublino. Dal gennaio 2026, Vertiv ha già inserito oltre 500 nuovi professionisti nelle sedi irlandesi. E continua a reclutare figure ingegneristiche e operative per sostenere una crescita che non accenna a rallentare.

Attrarre talenti, sviluppare competenze e consolidare un ecosistema industriale avanzato

L’espansione non è solo una risposta alla domanda globale di infrastrutture digitali. E’ un investimento nella capacità del territorio di attrarre talenti, sviluppare competenze e consolidare un ecosistema industriale avanzato. Il Primo Ministro irlandese Micheál Martin ha definito il progetto una conferma della fiducia che le aziende internazionali ripongono nell’Irlanda come destinazione per una crescita di lungo periodo. Ha sottolineato l’impatto positivo sul tessuto imprenditoriale e sull’equilibrio dello sviluppo regionale.

Paul Ryan, presidente di Vertiv per l’area EMEA, ha evidenziato come l’Irlanda rappresenti un nodo strategico per la distribuzione globale delle soluzioni dell’azienda. L’aumento della capacità produttiva e il continuo recruiting sono parte di una visione che punta a sostenere la crescita dell’AI e dei data center con infrastrutture più rapide, efficienti e industrializzate. Il Governo irlandese, attraverso IDA Ireland, sostiene il progetto, riconoscendo il valore aggiunto che Vertiv porta al territorio in termini di innovazione, occupazione e competitività.

Il Ministro per l’Impresa, il Turismo e l’Occupazione, Peter Burke TD, ha sottolineato come l’investimento rappresenti un’opportunità concreta per i professionisti del Nord Ovest. Loro potranno sviluppare la propria carriera all’interno di un’organizzazione globale senza rinunciare alla qualità della vita offerta dal territorio. Michael Lohan, CEO di IDA Ireland, ha aggiunto che la crescita di Vertiv dimostra come le sedi regionali possano diventare centri di eccellenza per attività ad alto valore aggiunto. Contribuendo inoltre alla rete produttiva globale dell’azienda.

Le posizioni aperte nelle sedi di Letterkenny, Burnfoot, Limerick, Dublino e Campsie sono disponibili su Vertiv.com/careers e sulla pagina LinkedIn dell’azienda. È un momento di espansione che non riguarda solo Vertiv. Ma anche l’intero ecosistema industriale irlandese, pronto a cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dalla crescita dell’intelligenza artificiale.