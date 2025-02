HONOR e Qualcomm per l’Old Trafford del Manchester United

Per celebrare il 115° anniversario della prima partita giocata all’Old Trafford, dal Manchester United HONOR ha presentato la funzione di upscaling delle foto AI. Funzione disponibile sull’HONOR Magic7 Pro e alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite. Questa tecnologia ha permesso di restaurare e migliorare le fotografie storiche del leggendario stadio del Manchester United. Più noto come “Theatre of Dreams”, nell’ambito della sponsorizzazione del club da parte di Qualcomm Technologies, Inc.

Dal 1910, l’Old Trafford è stato testimone di alcuni dei momenti più iconici del calcio mondiale. Ora, grazie all’AI di HONOR, queste mmagini sono state portate nel 21° secolo con una nitidezza e un livello di dettaglio mai visti prima.

HONOR AI Upscale: dal 1910 fino al 2025

Il nuovo HONOR Magic7 Pro offre un’ampia gamma di funzioni fotografiche avanzate basate sull’intelligenza artificiale, tra cui AI Super Zoom, AI Enhanced Portrait e AI Motion Sensing Capture. L’AI Upscale, sviluppata da HONOR, permette di restaurare vecchie immagini danneggiate o sbiadite, rimuovendo graffi, aumentando la risoluzione e migliorando i dettagli. Grazie a questa tecnologia, oltre 40 fotografie storiche degli archivi dell’Old Trafford sono state restaurate, dimostrando l’innovativa collaborazione tra Qualcomm Technologies e il Manchester United per offrire esperienze uniche ai tifosi.

Jason Leach, storico del club del Manchester United

“Queste fotografie rappresentano un contributo inestimabile alla celebrazione della storia del Manchester United. L’AI Upscale di HONOR è davvero straordinaria: ci permette di vedere scene del passato con una chiarezza sorprendente. Alcuni dettagli andati perduti nel tempo ora sono visibili, permettendo ai tifosi di rivivere l’atmosfera della prima partita del 1910. È un modo fantastico per celebrare i 115 anni del Teatro dei Sogni.”

Wei Luo, Chief Imaging Architect di HONOR

“L’Old Trafford è un simbolo di tradizione ed eccellenza, e siamo entusiasti che la nostra tecnologia AI, alimentata da Snapdragon 8 Elite, possa contribuire a preservarne l’eredità. L’AI Upscale non si limita a migliorare le foto, ma connette le persone ai momenti magici del passato, dimostrando come l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento prezioso per la conservazione del patrimonio culturale.”

Judd Heape, vicepresidente product management di Qualcomm Technologies, Inc.

“È incredibile vedere come questa tecnologia possa riportare in vita la storia del Manchester United. Le nostre funzioni AI generative consentono ai tifosi di tutto il mondo di ammirare immagini ultra nitide del loro club del cuore.”

Scopri il progetto del Manchester United

Guarda il video del dietro le quinte qui: Snapdragon x HONOR 115 Years of Old Trafford | Manchester United.

Scopri la magia dell’AI Upscale di HONOR Magic7 Pro e guarda altre foto restaurate della storia dell’Old Trafford qui: Download immagini restaurate

