Logistica, GARBE scommette sull’Emilia-Romagna e consolida gli asset premium

Cinque anni fa il mercato della logistica parlava soprattutto di disponibilità di spazi. Oggi parla di qualità degli asset, sostenibilità energetica e capacità di servire catene distributive sempre più complesse. È in questo contesto che si inserisce la crescita di GARBE Industrial Real Estate Italy, operatore che sta consolidando la propria presenza nei principali corridoi logistici del Paese.

Una forte domanda di immobili logistici moderni

L’ultima conferma arriva da Castel San Pietro Terme, alle porte di Bologna. Qui il polo logistico gestito da GARBE ha raggiunto nuovamente la piena occupazione grazie alla locazione di 11.200 mq a un importante operatore internazionale. Un risultato che evidenzia la forte domanda di immobili logistici moderni nelle aree più strategiche della penisola. L’Emilia-Romagna rappresenta una delle piattaforme logistiche più rilevanti d’Europa. La regione si trova lungo l’asse che collega il Nord Italia ai mercati del Centro e del Sud. Bologna, in particolare, occupa una posizione cruciale per le attività distributive nazionali e internazionali.

Negli ultimi anni il settore ha beneficiato della crescita dell’e-commerce, della riorganizzazione delle catene di approvvigionamento e della necessità di ridurre tempi e costi di consegna. Le aziende ricercano immobili tecnologicamente avanzati, efficienti dal punto di vista energetico e collocati in prossimità delle principali infrastrutture. È proprio qui che GARBE cerca di differenziarsi. Il valore apportato dall’azienda non riguarda soltanto lo sviluppo immobiliare. L’operatore punta sulla gestione attiva degli asset, sul miglioramento continuo delle prestazioni energetiche e sull’integrazione degli standard ESG nei propri progetti.

Logistica Garbe punta a creare infrastrutture

Gli immobili sviluppati o gestiti dal gruppo sono progettati per rispondere alle esigenze di operatori logistici, aziende manifatturiere e grandi distributori. L’obiettivo è creare infrastrutture in grado di mantenere valore nel tempo e adattarsi all’evoluzione dei modelli distributivi. I principali clienti di GARBE appartengono al mondo della logistica conto terzi, dell’e-commerce, della grande distribuzione organizzata, del retail omnicanale e dell’industria manifatturiera. Si tratta di operatori che necessitano di piattaforme moderne per gestire magazzino, movimentazione merci e distribuzione nazionale e internazionale. Nel panorama immobiliare logistico europeo, GARBE compete con operatori della stessa fascia come Prologis, Logicor, Panattoni, VGP, GLP, P3 Logistic Parks e Segro. Tutti condividono una strategia fondata su grandi piattaforme logistiche, sostenibilità e sviluppo di asset lungo i principali corridoi commerciali.

La differenza si gioca sempre più sulla qualità dell’asset management. Non basta costruire nuovi magazzini. Occorre garantire anche elevati livelli di occupazione, attrarre conduttori qualificati e preservare il valore degli immobili nel lungo periodo. Il caso di Castel San Pietro Terme conferma, quindi, questa tendenza. In una fase in cui la selezione degli investimenti è diventata più rigorosa, gli asset collocati nelle aree migliori e dotati di elevati standard tecnici continuano ad attirare domanda. Per la logistica italiana si tratta di un segnale positivo. Il settore resta uno dei principali indicatori della competitività economica del Paese. Operatori come GARBE contribuiscono a rafforzarne la qualità infrastrutturale, accompagnando la trasformazione delle filiere produttive e distributive verso modelli più efficienti e sostenibili.