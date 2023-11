GARBE acquisisce GRR Real Estate

GARBE leader nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico tedesco acquisisce GRR Real Estate. Si tratta di una delle principali piattaforme di investimento specializzate in Germania nel segmento immobiliare retail legato al settore alimentare.

Garbe amplia la gestione di immobili retail legati al settore alimentare con asset per circa 2 miliardi di euro

L’operazione crea una piattaforma leader unica nel mercato retail con un focus sui supermercati e gli immobili destinati alla vendita al dettaglio. Come parchi commerciali con spazi dedicati al settore alimentare. In particolare, GARBE Institutional Capital acquisisce GRR Real Estate Management, con un team di oltre 80 professionisti e un portafoglio di circa 500 asset gestiti.

GRR AG ha un team di oltre 80 professionisti

Con questa operazione GARBE aumenterà il patrimonio in gestione (AuM) con asset per circa 2 miliardi di euro tra fondi istituzionali e mandati. I 52 immobili detenuti in portafoglio da GRR saranno acquisiti da GARBE Institutional Capital per conto di un fondo istituzionale. La società continuerà a operare all’interno di GARBE come indipendente con il marchio GRR.

Christopher Garbe, Managing Partner di GARBE

“Con questa acquisizione stiamo compiendo un ulteriore passo nella crescita strategica della nostra piattaforma leader e integrata verticalmente. Ampliamo le risorse e le competenze della nostra organizzazione nel segmento immobiliare retail, coprendo l’intera catena del valore fino al cliente finale. Creeremo un significativo valore aggiunto non solo per i nostri investitori ma anche per i nostri tenant. Il settore del food retail ricopre un ruolo strategico in Germania e in tutta Europa. Un mercato che attira grazie alla sua struttura stabile di affittuari diventato un obiettivo strategico per GARBE. De resto GRR è un leader riconosciuto in questo segmento. Detiene una reputazione eccellente. Inoltre GRR detiene competenze e servizi che vanno dal portafoglio alla gestione di immobili e progetti. E quindi si adatta alla filosofia imprenditoriale di GARBE”.

Andreas Freier e Martin Führlein, membri del Consiglio Direttivo di GRR AG

“Con l’ingresso di GRR Real Estate Management nella famiglia GARBE, stiamo tracciando la strada verso una crescita solida. Abbiamo consolidato la nostra posizione di mercato diventando uno dei principali operatori nel segmento del food retail. Inoltre abbiamo lanciato 5 fondi di investimento alternativi proprietari dedicati agli investitori istituzionali. Stiamo portando avanti lo sviluppo sostenibile del nostro portafoglio. Con GARBE l’obiettivo comune è quello di raggiungere la leadership assoluta di mercato e di innovare il settore immobiliare tedesco”.

GRR Real Estate Management GmbH è stata fondata nel 2006 come filiale operativa di GRR AG. Nel 2009, un gruppo di investitori del settore assicurativo ha investito in GRR AG attraverso la Provinzial Asset Management. L’accellerazione ci ha consentito di diventare leader in Germania nel settore degli investimenti e degli asset manager specializzati nel Real Estate per il food retail.

GARBE Institutional Capital si concentra su asset class diverse dalla logistica. E’ inoltre attiva nel food-anchored retail nel settore residenziale e science&technology. Il lancio del fondo immobiliare retail ENGA nel 2020 ha gettato le basi per una piattaforma dedicata agli immobili retail territoriali. Oggi, grazie all’integrazione di GRR Real Estate Management si sta ampliando per creare uno dei più grandi operatori leader in Germania e in tutta Europa. Puntiamo a un milione di mq di spazio in affitto che sarà gestito come società indipendente. Il tutto rientra nell’area di responsabilità di Thomas Kallenbrunnen, Managing Director di GARBE Institutional Capital