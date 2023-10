Mariangela Conte rafforza GARBE

Garbe Industrial Real Estate rafforza la squadra italiana con l’ingresso di Mariangela Conte nel ruolo di Head of Asset Management Italy. Conte ha oltre 10 anni di esperienza nel settore del Real Estate. Sarà responsabile della gestione immobiliare di tutto il portafoglio GARBE in Italia con l’obiettivo di implementare le strategie di gestione dei singoli immobili. Riporterà direttamente al Country Head, Marco Grassidonio.

Con 10 anni di esperienza si unisce alla squadra guidata da Grassidonio

Dopo la laurea triennale in Economia e Legislazione d’impresa (2009), Mariangela ha conseguito la specialistica in Administration, Finance and Control presso l’Università Bocconi. Nel 2011 inizia la sua carriera professionale in qualità di Asset Manager lavorando per Prelios SGR, DeA Capital, Triuva-Patrizia. Si è occupata di letting, sales e refurbishment project per immobili ad uso Office, Retail and Logistics. Prima di approdare in GARBE, è stata Head of Asset Management in Cromwell Property Group Italy Srl con la gestione del team di AM e della strategia del portfolio.

Un arrivo molto atteso

Secondo Mariangela Conte, in un mercato particolarmente sfidante con tutta la squadra a disposizione intende raggiungere l’eccellenza in un settore dalle grandi potenzialità. “Mettendo a punto strategie di investimento performanti sia a livello di business che per gli investitori”.

Marco Grassidonio, Country Head di Garbe Industrial Real Estate Italy

“Questa nomina conferma la volontà di GARBE di crescere sul mercato italiano, dove stiamo già portando a termine importanti risultati. Il suo ingresso con la sua profonda esperienza nell’Asset Management, consentirà una accelerazione nel raggiungimento dei nostri obiettivi di posizionamento. Ma soprattutto nell’implementazione della strategia di gestione del nostro portfolio di immobili”.

Chi è Garbe Industrial Real Estate Italy

E’ controllata di Garbe Industrial Real Estate GmbH specialisti leader in immobili logistici, industriali e tecnologici in Germania, con sede ad Amburgo. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore è operativa con una piattaforma di investimenti con asset immobiliari e fondi per 10.2 miliardi di euro e più di 250 dipendenti. La branch italiana è attiva dal 2021 nella sede di Milano, sotto la guida del Country Head, Marco Grassidonio, e conta 8 professionisti. Nel 2022 ha acquisito un portafoglio di 147.000 mq di immobili logistici esistenti per un totale di 150 milioni di euro.

Nello stesso anno è stata completata l’acquisizione di un terreno e l’avvio dello sviluppo di 83.000 mq di logistica speculativa nel mercato di Milano Sud. Oltre alla Germania e all’Italia, GARBE ha sede nei Paesi Bassi, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lussemburgo. Si caratterizza per il forte impegno verso le tematiche di sostenibilità, garantendo elevati standard ESG per tutti i propri sviluppi.