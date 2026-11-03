Notino accelera sul Retail Media: partnership con Criteo in 27 mercati europei

Notino, il principale e-commerce beauty in Europa, e Criteo annunciano una partnership strategica finalizzata a rafforzare l’offerta di Retail Media adv del retailer nei 27 mercati europei. L’accordo unisce la capacità di Notino di raggiungere una vasta audience di consumatori beauty in Europa con il know-how tecnologico di Criteo nella gestione delle campagne retail media. L’obiettivo è mettere a disposizione dei brand strumenti più efficaci per pianificare, attivare e misurare le attività pubblicitarie all’interno dell’ecosistema Notino. E migliorare anche la trasparenza, performance e capacità di analisi.

Con oltre 1.800 brand partner e una community di circa 40 milioni di clienti, Notino è uno dei principali punti di riferimento per il settore beauty online in Europa. Grazie alla collaborazione con Criteo, l’azienda punta a consolidare il ruolo del retail media come leva strategica di crescita. Consentendo, inoltre, ai marchi di intercettare consumatori ad alta intenzione d’acquisto nei principali mercati del continente. Tra questi Italia, Germania, Francia, UK, Polonia, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca.

La tecnologia di Criteo supporterà l’evoluzione delle soluzioni pubblicitarie di Notino, in particolare nei formati Sponsored Products Ads, Onsite Display e Onsite Video. Strumenti che permettono ai brand di accompagnare il consumatore lungo l’intero percorso d’acquisto. Dalla fase di scoperta del prodotto fino alla conversione, facendo leva sui dati proprietari del retailer per migliorare targeting, rilevanza dei messaggi e ritorno sugli investimenti.

Bartosz Kliś, Co-CEO e Chief Growth Officer di Notino

«Per i brand del beauty l’espansione internazionale può essere complessa, ma questa partnership apre nuove opportunità di crescita su scala europea. Grazie all’integrazione tra la tecnologia di Criteo, i nostri canali proprietari e una base di 40 milioni di clienti, mettiamo a disposizione delle aziende un ecosistema unico in grado di trasformare la copertura paneuropea di Notino in un vantaggio competitivo concreto e misurabile».

La prima fase della collaborazione sarà focalizzata sulle attività di onsite advertising. Ma le due società prevedono già di ampliare il perimetro del progetto verso iniziative offsite e l’integrazione dei dati di vendita offline. L’obiettivo è quello di sviluppare strategie di targeting e misurazione sempre più avanzate in ottica omnicanale.

Alex Crowe, Managing Director Retail Media EMEA di Criteo

«Il retail media sta vivendo una profonda evoluzione e il settore beauty è uno degli ambiti in cui il legame tra scoperta e acquisto risulta più immediato. Notino dispone di una forte specializzazione nel beauty e di una presenza paneuropea unica. Da parte nostra mettiamo a disposizione tecnologia, competenze e strumenti per accelerare la crescita della sua offerta retail media e generare maggiore valore per i brand partner».

L’iniziativa punta inoltre a semplificare l’accesso alle attività pubblicitarie per le aziende che operano su più mercati. E inoltre offrire processi più fluidi per la pianificazione delle campagne, la loro attivazione e la misurazione dei risultati.

Šárka Černá, Retail Media Director di Notino

«I brand chiedono semplicità operativa, reportistica trasparente e risultati tangibili. Con il supporto della tecnologia di Criteo possiamo rispondere a queste esigenze attraverso soluzioni basate sui dati proprietari di Notino. L’onsite advertising rappresenta il punto di partenza di un percorso che intendiamo sviluppare insieme ai nostri partner. Ampliando progressivamente le opportunità offerte dal retail media».