SABSEG accelera nel Nord Est con Mec.Vis

L’acquisizione di Mec.Vis da parte di SABSEG va oltre la semplice espansione geografica. L’operazione rappresenta un tassello strategico nel processo di consolidamento del brokeraggio assicurativo italiano, un mercato che premia sempre più dimensione, competenze verticali e capacità di gestire rischi complessi. L’ingresso nel Trentino-Alto Adige consente a SABSEG di presidiare uno dei territori economicamente più dinamici del Paese. Si tratta di un’area caratterizzata da una forte presenza di PMI, imprese manifatturiere, realtà legate alle costruzioni e progetti nel campo delle energie rinnovabili.

SABSEG punta in alto

Per SABSEG, che ha dichiarato l’obiettivo di raggiungere 2 miliardi di euro di premi intermediati entro il 2030, l’operazione rafforza una strategia che punta a costruire una rete di società specializzate mantenendone competenze, relazioni e identità locali. Il vero valore dell’acquisizione risiede però nelle competenze. Mec.Vis ha sviluppato negli anni una specializzazione riconosciuta nei comparti construction, engineering, infrastrutture ed energia rinnovabile. Ambiti in cui la gestione del rischio richiede elevata capacità consulenziale e rapporti consolidati con il mercato assicurativo.

Per i clienti SABSEG si aprono ora opportunità concrete

L’integrazione consentirà di ampliare l’offerta di competenze tecniche dedicate ai cantieri, alle infrastrutture strategiche, agli impianti energetici e ai programmi assicurativi internazionali. Un vantaggio particolarmente rilevante per le imprese che operano in contesti normativi e operativi sempre più complessi. Anche i clienti Mec.Vis beneficeranno dell’operazione. L’ingresso in un grande gruppo indipendente offre accesso a mercati assicurativi più ampi, maggiore capacità negoziale e soluzioni dedicate a rischi sofisticati. Aspetti sempre più richiesti dalle aziende chiamate ad affrontare transizione energetica, crescita internazionale e nuove responsabilità operative.