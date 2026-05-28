Con Today, SABSEG ridisegna il brokeraggio assicurativo

L’acquisizione del Gruppo Today da parte di Next Italy Holding, la holding italiana del Gruppo SABSEG, non è una semplice operazione societaria. E’ un passaggio strategico che racconta come sta cambiando il mercato assicurativo italiano ed europeo. Per capire il valore dell’operazione bisogna osservare le caratteristiche dei due gruppi, le loro specializzazioni e le logiche industriali che hanno portato a questa integrazione.

SABSEG cresce attraverso le acquisizioni

SABSEG è oggi uno dei principali broker indipendenti del Sud Europa, con 800 milioni di euro di premi intermediati, 800 professionisti e una presenza in Spagna, Portogallo e Italia. Il gruppo ha una strategia chiara: crescere attraverso acquisizioni mirate, mantenendo però autonomia, identità e relazioni dei team integrati. È un modello che punta a costruire un network forte, ma non centralizzato, capace di valorizzare le competenze locali e le specializzazioni tecniche.

Il Gruppo Today è una realtà italiana consolidata, con tre società – Today Service, Today Finance e Today Broker –. Società attive in settori ad alta specializzazione come la cessione del quinto, l’intermediazione assicurativa e i servizi dedicati a famiglie, professionisti e imprese. La presenza territoriale, con sedi a Milano, Roma, Napoli, Frosinone e Torre del Greco, è uno dei suoi punti di forza. Composto da un patrimonio di relazioni, fiducia e prossimità che SABSEG considera strategico per rafforzare la propria presenza in Italia.

SABSEG punta a diventare uno dei leader del mercato entro il 2030

L’operazione – che si inserisce nel piano di investimenti da 350 milioni di euro previsto dalla capogruppo spagnola nei Paesi del Mediterraneo – ha un valore economico significativo. Anche se non dichiarato ufficialmente. Considerando i multipli tipici del settore e la dimensione del Gruppo Today, è plausibile che l’investimento si collochi in una fascia medio‑alta,. Investimento coerente con l’obiettivo di SABSEG di diventare uno dei leader del mercato entro il 2030.

Perché è stata scelta proprio Today?

Per tre motivi. Il primo è la specializzazione tecnica: la cessione del quinto è un segmento complesso, regolato e ad alta marginalità, che richiede competenze verticali e una rete affidabile. Il secondo è la capillarità territoriale, fondamentale per un gruppo che vuole crescere in Italia mantenendo un rapporto diretto con clienti e compagnie. Il terzo è la continuità gestionale. I manager Ciro Feliciano, Fabrizio Papi e Roberto De Vellis restano al timone operativo, garantendo stabilità, credibilità e continuità nei rapporti con partner e compagnie.

Per gli assicurati, l’operazione porta vantaggi concreti. L’ingresso in un gruppo internazionale significa accesso a un’offerta più ampia, servizi più strutturati, tecnologie più avanzate e una maggiore solidità finanziaria. La rete Today mantiene la propria identità, ma può contare su un’infrastruttura più forte, su nuovi prodotti e su una capacità di negoziazione più elevata con le compagnie. In un mercato sempre più competitivo, questo si traduce in soluzioni più personalizzate, maggiore tutela e un servizio più efficiente.

Per il settore, l’acquisizione rappresenta un segnale chiaro

Il brokeraggio italiano sta entrando in una fase di consolidamento, in cui i gruppi più strutturati acquisiscono realtà specializzate per ampliare competenze e presenza territoriale. La quota di mercato complessiva di SABSEG, considerando le integrazioni degli ultimi anni, è in crescita costante e si avvia a diventare una delle più rilevanti nel panorama del brokeraggio indipendente del Sud Europa.

L’operazione SABSEG–Today non è quindi solo un passaggio societario, ma un tassello di una strategia più ampia: costruire un modello assicurativo moderno, integrato e competitivo, capace di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione e di offrire ai clienti un servizio sempre più completo.

Un percorso che, come sottolineano i protagonisti, si fonda su valori condivisi: professionalità, autonomia, continuità e una visione di lungo periodo.