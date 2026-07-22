Sideralba rafforza la filiera dell’acciaio: con l’acquisizione del 51% di Sidergalbiati

Sideralba è uno dei nomi più solidi e riconosciuti nel panorama siderurgico italiano. Nata e cresciuta all’interno del Gruppo Rapullino, l’azienda è oggi un player internazionale nella trasformazione dell’acciaio. E’ una presenza industriale che va dalla produzione di coils e nastri alla realizzazione di tubi e profili destinati a diversi settori: edilizia, automotive, meccanica, infrastrutture. Negli anni ha costruito una reputazione fondata su qualità, continuità produttiva e investimenti costanti in innovazione.

In questo contesto si inserisce l’operazione annunciata il 22 luglio: Sideralba ha acquisito il 51% di Sidergalbiati S.p.A., la nuova società nata dal conferimento delle attività storiche di Galbiati S.p.A. e Metalnastro S.r.l.. Due realtà che, per decenni, hanno rappresentato un punto di riferimento nella lavorazione dell’acciaio e nella produzione di nastri e laminati, con tre siti produttivi strategici: Sirone (LC), Montichiari (BS) e Gorla Minore (VA).

L’acquisizione non è un semplice passaggio societario: è un’operazione che permette a Sideralba di integrare competenze, impianti e know‑how in un’area – quella lombarda – che rappresenta uno dei poli industriali più importanti d’Europa. In altre parole, Sideralba non “acquista se stessa”, ma incorpora una parte della filiera con cui già collaborava e che ora può essere gestita in modo unitario, efficiente e strategico.

Perché questa acquisizione è strategica

L’operazione risponde a tre obiettivi chiari.

1. Rafforzare la presenza industriale nel Nord Italia

Con tre stabilimenti già operativi e una storia produttiva consolidata, Sidergalbiati, quindi, permette a Sideralba di presidiare un territorio cruciale per la domanda di acciaio, ampliando capacità produttiva e vicinanza ai clienti.

2. Integrare competenze complementari

Galbiati e Metalnastro portano in dote tecnologie anche macchinari e una specializzazione nella trasformazione dell’acciaio che si integra perfettamente con le attività di Sideralba. L’unione crea un polo più forte, più completo e più competitivo.

3. Costruire un futuro industriale condiviso

L’acquisizione consente di mettere a sistema processi, qualità, logistica e investimenti, con l’obiettivo di aumentare efficienza, innovazione e capacità di risposta ai mercati internazionali.

Un’operazione complessa, sostenuta da advisor specializzati

La transazione è stata accompagnata da un ampio team di advisor:

Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti legali e fiscali,

Deloitte per la due diligence contabile,

Studio Castellano per gli aspetti giuslavoristici,

Fieldfisher Italy e L9ft – Laboratorio Fiscale & Tributario per la parte legale e fiscale della famiglia Galbiati e di Fin‑Ag.

La presenza di advisor di alto profilo conferma la complessità dell’operazione e la volontà di costruire un assetto societario solido e orientato al lungo periodo.

Quale futuro per Sideralba e Sidergalbiati

L’acquisizione del 51% non è, quindi, un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase.

Sideralba punta a:

creare un polo industriale integrato, capace di coprire l’intera filiera della trasformazione dell’acciaio;

investire in innovazione e modernizzazione degli impianti, sfruttando la complementarità tra le due realtà;

rafforzare la competitività internazionale, grazie a una maggiore capacità produttiva e a una presenza territoriale più ampia;

valorizzare le competenze storiche di Galbiati e Metalnastro, integrandole con la visione industriale del Gruppo Rapullino.