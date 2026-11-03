Agevola porta a risultato il progetto T Camp Nord: erogati 3,07 milioni dal MUR

Agevola Impresa e Finanza consolida il proprio ruolo di advisor specializzato nella finanza agevolata. Accompagna Hospitality Industry Management (HIM), società del gruppo Pr.im. S.p.A., all’incasso di 3,07 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Il contributo è stato riconosciuto nell’ambito del bando PNRR dedicato all’housing universitario e sostiene il progetto T Camp Nord, una residenza universitaria da 154 posti letto realizzata a Tor Vergata attraverso la riqualificazione di spazi esistenti.

Agevola Impresa e Finanza affianca le imprese per tutto il bando

Agevola Impresa e Finanza è una boutique indipendente di advisory finanziaria specializzata nell’accesso a incentivi pubblici, fondi europei e strumenti di finanza agevolata. La società affianca le imprese lungo l’intero ciclo dei progetti, dalla candidatura ai bandi fino all’erogazione dei contributi e alla gestione degli obblighi successivi. Nel progetto T Camp Nord, Agevola ha coordinato tutte le attività economiche, finanziarie e amministrative necessarie per trasformare l’ammissione al finanziamento nell’effettiva erogazione delle risorse. L’intervento ha incluso la predisposizione del piano di gestione, la rimodulazione del quadro economico e il coordinamento dei rapporti con le amministrazioni coinvolte. Agevola ha inoltre seguito gli adempimenti richiesti dal PNRR, la rendicontazione finale e la richiesta di erogazione del contributo.

L’operazione genera benefici concreti per il territorio, gli studenti e l’università. La nuova struttura mette infatti a disposizione 154 posti letto in un’area caratterizzata da una forte domanda di alloggi universitari. Una quota dei posti è destinata a studenti capaci e meritevoli con requisiti per il diritto allo studio. Le assegnazioni avvengono a condizioni agevolate e in convenzione con DiSCo Lazio. Il contributo pubblico copre parte dei ricavi attesi nei primi anni di gestione. Questo meccanismo favorisce la sostenibilità economica dell’investimento e accelera la realizzazione di nuove soluzioni abitative dedicate agli universitari.

Trasformare le risorse in progetti funzionanti e utili al territorio

«L’accesso alle agevolazioni rappresenta solo una parte del percorso», commenta Filippo Mattia Russo, presidente di Agevola Impresa e Finanza. «Il vero obiettivo è trasformare le risorse approvate in progetti funzionanti e utili al territorio. In questo caso il risultato sono nuovi posti letto disponibili per gli studenti di Tor Vergata». L’impegno di Agevola per il gruppo Pr.im. prosegue con T Camp Sud, una nuova residenza universitaria da 253 posti letto attualmente in costruzione. Il progetto è già stato ammesso a un contributo di 4,55 milioni di euro nell’ambito dello Student Housing Fund gestito da Cassa Depositi e Prestiti. Con l’entrata in funzione della nuova struttura, prevista entro il 2027, T Camp Nord e T Camp Sud offriranno complessivamente oltre 400 posti letto. Il progetto contribuirà a rafforzare l’offerta abitativa per gli studenti universitari e a sostenere il percorso di rigenerazione urbana dell’area di Tor Vergata e Tor Bella Monaca.

Agevola Impresa e Finanza è una boutique indipendente di advisory finanziaria fondata nel 2014 e specializzata in finanza agevolata. La società supporta imprese e investitori nell’accesso a contributi, incentivi e fondi pubblici, seguendo ogni fase del processo fino alla completa attuazione dei progetti finanziati. Dal 2014 ha assistito centinaia di imprese in operazioni di investimento per oltre 300 milioni di euro.