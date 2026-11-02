EDGE rafforza la sua presenza in Europa con l’acquisizione di CMD

Si completa l’ingresso di CMD nel capitale di EDGE Group, tra i più importanti gruppi tecnologici avanzati al mondo. Dopo il via libera delle autorità competenti, si conclude ufficialmente l’operazione annunciata nei mesi scorsi. Fondata negli Emirati Arabi Uniti nel 2019 e con sede ad Abu Dhabi, EDGE è oggi uno dei principali protagonisti internazionali nei settori della difesa, delle tecnologie avanzate e dei sistemi ad alta innovazione. Il Gruppo riunisce oltre 35 società e opera nello sviluppo di sistemi autonomi, tecnologie aerospaziali, piattaforme navali, soluzioni per la sicurezza, propulsione avanzata, robotica e applicazioni industriali di nuova generazione.

L’acquisizione rappresenta un passo strategico per entrambe le realtà. Per EDGE significa rafforzare la propria presenza industriale in Europa attraverso l’ingresso di un’azienda riconosciuta per le competenze nella progettazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione. Per CMD significa accedere quindi a nuovi mercati, maggiori risorse finanziarie e nuove opportunità di crescita internazionale.

I benefici riguarderanno anche gli stakeholders di CMD

Fondata dalla famiglia Negri nel 1989, CMD è una delle eccellenze tecnologiche del Mezzogiorno italiano. L’azienda sviluppa motori, sistemi di propulsione e soluzioni ingegneristiche avanzate per i settori automotive, nautico, aeronautico, energetico e difesa. Opera con quattro stabilimenti produttivi ad Atella, in Basilicata, e con un centro direzionale e di ricerca e sviluppo a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

Nel corso degli anni CMD ha costruito una reputazione internazionale collaborando con importanti costruttori e operatori industriali. L’azienda è specializzata nella progettazione, prototipazione e industrializzazione di motori e sistemi complessi destinati a differenti applicazioni civili e professionali. L’accordo prevede l’acquisizione della quota di controllo da parte di EDGE. Mariano e Giorgio Negri manterranno una partecipazione significativa e continueranno a guidare l’azienda. Garantiranno continuità manageriale e valorizzazione del patrimonio di competenze sviluppato negli ultimi decenni.

L’ingresso in EDGE consentirà a CMD di accelerare gli investimenti in innovazione, aumentare la capacità produttiva e ampliare la propria presenza commerciale sui mercati internazionali. Il gruppo emiratino metterà inoltre a disposizione una rete globale di relazioni industriali e commerciali che potrà favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e nuove applicazioni. L’operazione permetterà di offrire tecnologie più avanzate, tempi di sviluppo più rapidi e una maggiore capacità di risposta su progetti complessi e ad alto contenuto innovativo. La combinazione tra il know-how ingegneristico italiano e la forza industriale di EDGE punta a generare soluzioni più competitive nei settori della mobilità, della nautica, dell’aerospazio e della difesa.

Cosa prevede l’accordo

Tra le opportunità più immediate figurano i sistemi di propulsione destinati ai velivoli senza pilota sviluppati da EDGE. Sono inoltre allo studio nuove applicazioni nel comparto navale, grazie alle sinergie con Abu Dhabi Ship Building e con altre società del Gruppo. Parallelamente, CMD continuerà quindi a operare nel settore automotive, supportando i clienti esistenti e sviluppando nuove opportunità di business.

Hamad Al Marar, Managing Director e CEO di EDGE

«Con questa acquisizione trasformiamo una visione industriale in una realtà concreta. Le competenze di CMD nei motori a pistoni e nella propulsione avanzata rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di servire mercati globali in forte crescita». Secondo Mariano Negri per CMD si apre una nuova fase di sviluppo. L’unione con EDGE ci permette di ampliare le capacità industriali e tecnologiche, preservando la nostra identità e mantenendo solide radici sul territorio. “Potremo crescere in nuovi mercati, offrendo ancora più valore ai nostri clienti in tutto il mondo“.