Nicoli Trasporti accelera la digitalizzazione con adesso.it

Nicoli Trasporti Spedizioni Spa, impegnata nel trasporto merci con oltre cinquant’anni di esperienza, conferma adesso.it come partner tecnologico per proseguire il percorso di digitalizzazione. Una collaborazione solida, attiva da sette anni, fondata su un approccio agile e orientata alla creazione di valore concreto.

Innovazione nel cuore della logistica

Il settore dei trasporti e della logistica sta attraversando una fase di profonda evoluzione. Spinta da tecnologie emergenti, nuove esigenze di tracciabilità e sostenibilità, e modelli di business digitali come i digital freight marketplaces. In questo contesto, Nicoli Trasporti punta a rafforzare la propria competitività integrando soluzioni digitali avanzate e data-driven.

Ottimizzare le rotte e i processi operativi

Migliorare la trasparenza verso i clienti

Elevare gli standard di servizio e sostenibilità

Tradizione e innovazione

Da sempre guidata dai valori di sostenibilità, efficienza e qualità, Nicoli Trasporti vede nella digitalizzazione una leva strategica per consolidare il proprio posizionamento sul mercato nazionale e internazionale. La scelta di adesso.it rappresenta la naturale evoluzione di questo percorso, con l’obiettivo di coniugare esperienza storica e innovazione tecnologica.

Un partner tecnologico su misura adesso.it si distingue per un approccio pragmatico e orientato al valore, unendo competenze tecniche, conoscenza settoriale e visione strategica. Con una forte expertise nel settore travel & transportation, è in grado di sviluppare soluzioni personalizzate e scalabili per affrontare progetti complessi di trasformazione digitale.

Le voci dei protagonisti

“La collaborazione con adesso.it rappresenta per noi un passo decisivo nel nostro percorso di innovazione. La digitalizzazione è la chiave per rafforzare la competitività e offrire ai clienti standard sempre più elevati.” Ha detto Fausto Nicoli, Presidente e CEO di Nicoli Trasporti.

“Siamo orgogliosi di affiancare Nicoli Trasporti in questa trasformazione. L’approccio Agile ci permette di co-progettare soluzioni efficaci e sostenibili, valorizzando l’identità dell’azienda.” Ha affermato Francesco Micotti, CEO di adesso.it.

Chi è adesso.it

adesso.it è l’Agile Digital Factory di riferimento in Italia, specializzata in:

Sviluppo software con metodologie agili

Modernizzazione applicativa e cloud-native

Migrazione al cloud

Soluzioni low-code su misura.