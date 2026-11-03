Più Medical cresce a Genova con Farmacia dell’Aquila

Più Medical ha completato l’acquisizione del 60% di Farmacia dell’Aquila, storica realtà del quartiere San Fruttuoso di Genova. L’operazione rappresenta la seconda acquisizione conclusa dalla società dopo la quotazione in Borsa. Conferma inoltre la strategia di crescita attraverso nuove integrazioni. Per le PMI clienti, il vantaggio principale è l’accesso a un gruppo più forte e strutturato. La nuova operazione amplia infatti competenze, servizi e capacità operative.

Più Medical consolida il proprio percorso di crescita

L’ingresso di Farmacia dell’Aquila rafforza la presenza di Più Medical nel Nord Italia. Questo consentirà una copertura territoriale più ampia e una maggiore vicinanza ai clienti. L’acquisizione porta in dote competenze consolidate nei servizi di farmacia retail e nella medicina estetica. Due attività che nel 2025 hanno generato ricavi per 3,3 milioni di euro. Un ulteriore beneficio riguarda il trasferimento delle migliori pratiche commerciali. I soci fondatori resteranno infatti coinvolti nella gestione, mantenendo una quota del 40%.

Questa continuità favorirà l’integrazione delle competenze e la valorizzazione dell’esperienza maturata sul territorio. Nel 2025 Farmacia dell’Aquila ha registrato ricavi per circa 14,5 milioni di euro e un EBITDA di circa 500 mila euro. Il valore complessivo dell’operazione è stimato in circa 3 milioni di euro. Il pagamento avverrà in più fasi, con una parte legata ai risultati futuri della divisione medicina estetica. L’accordo prevede anche il reinvestimento di 100 mila euro in azioni Più Medical da parte dei venditori. Una scelta che rafforza l’allineamento degli interessi e la creazione di valore nel lungo periodo.

Con questa operazione Più Medical consolida il proprio percorso di crescita. L’obiettivo è ampliare l’offerta e creare nuove opportunità per clienti, professionisti e partner sul territorio.