Giuliani, un francobollo per una storia italiana che continua a crescere

Il francobollo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy non è solo un omaggio simbolico: è il riconoscimento ufficiale di ciò che Giuliani rappresenta per il Paese. Una storia industriale nata nel 1889 nell’Antica Farmacia del Lazzaretto di Milano diventata, generazione dopo generazione, un gruppo healthcare internazionale. Capace di coniugare tradizione scientifica, innovazione terapeutica e un’identità profondamente italiana.

È un tributo che valorizza un modello imprenditoriale raro: un’azienda familiare che ha saputo trasformarsi senza mai perdere le proprie radici. E che si è evoluta da laboratorio farmaceutico a piattaforma industriale con marchi riconosciuti, competenze specialistiche e una presenza globale in continua espansione.

Il francobollo celebra questa traiettoria

L’Amaro Medicinale Giuliani è il primo prodotto iconico nato nella farmacia-laboratorio di fine Ottocento. Oggi il gruppo è attivo in gastroenterologia, dermatologia, tricologia, ginecologia e salute della persona. Giuliani ha costruito un percorso che unisce rigore scientifico, qualità produttiva e una visione industriale orientata alla crescita internazionale. Come sottolinea Giammaria Giuliani, il riconoscimento non riguarda solo il passato. Ma la capacità dell’azienda di restare fedele alla propria identità trasformandola in un progetto contemporaneo fondato su ricerca, innovazione e specializzazione terapeutica.

Negli ultimi anni il Gruppo ha accelerato la propria evoluzione attraverso acquisizioni mirate che hanno ampliato competenze e presenza geografica. L’ingresso di Nathura nel 2021 ha rafforzato l’area nutraceutica e gastrointestinale. L’acquisizione di Biogena nel 2023 ha potenziato il comparto dermatologico. L’operazione Laboratoires Bailleul nel 2025 ha portato in dote una piattaforma paneuropea con filiali dirette in numerosi Paesi, consolidando la presenza internazionale e aprendo nuovi mercati.

Grazie a questo percorso, Giuliani si avvia a raggiungere un fatturato di circa 250 milioni di euro nel 2026. Confermandosi così una realtà italiana indipendente capace di competere su scala globale.

La continuità familiare resta un elemento distintivo

Giammaria e Mario Germano Giuliani, quarta generazione alla guida dell’azienda, interpretano il ruolo di azionisti come una responsabilità culturale oltre che industriale. Custodiscono una storia lunga più di un secolo e la proiettano verso il futuro, investendo in ricerca, sviluppo di brand proprietari, informazione medico-scientifica e internazionalizzazione. Il francobollo diventa così un simbolo di questa continuità. Un ponte tra la farmacia del Lazzaretto e un gruppo presente oggi in Europa, Asia e America Latina, con oltre 500 persone e una rete commerciale che porta nel mondo un’idea di Made in Italy scientifico, affidabile e orientato alla salute.