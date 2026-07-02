Più Medical completa l’acquisizione di Farmacia Formaggia

Più Medical chiude ufficialmente la sua prima acquisizione dopo la quotazione del novembre 2025. Il 100% della Farmacia Formaggia, realtà premium nel cuore di Corso Buenos Aires a Milano. È un passaggio che segna l’avvio concreto della strategia di crescita per linee esterne annunciata al mercato. Consolida il posizionamento della società come piattaforma di riferimento nel retail farmaceutico del Nord Italia.

Farmacia Formaggia è una delle insegne più riconosciute della città

Formaggia nel 2025 ha registrato 7,7 milioni di euro di ricavi e un EBITDA di 1,2 milioni, pari a un margine del 15%. Numeri che confermano la solidità di un modello orientato ai servizi specialistici e alla qualità dell’offerta. Il corrispettivo complessivo dell’operazione? Anticipo, pagamento al closing, saldo differito ed eventuale earn‑out — corrisponde a un multiplo stimato di 1,675x sui ricavi 2025, in linea con le valutazioni del settore.

Alla data del closing, Più Medical ha versato 8,1 milioni di euro, che si aggiungono all’anticipo da 1 milione già corrisposto. Il saldo differito, pari a circa 1,7 milioni, sarà definito entro il 2026, mentre l’earn‑out dipenderà dall’andamento dei servizi specialistici nei 12 mesi successivi.

Più Medical: una piattaforma industriale che cresce

Più Medical è una realtà giovane — fondata nel 2025 — ma già strutturata come una piattaforma di consolidamento con modello buy‑fix‑scale. Oggi gestisce 16 farmacie e opera con un approccio industriale che integra processi centralizzati, economie di scala, governance strutturata e competenze gestionali e commerciali. L’obiettivo è chiaro: valorizzare le farmacie territoriali, migliorarne la redditività e costruire un network capace di offrire servizi integrati per la salute.

L’acquisizione di Farmacia Formaggia si inserisce perfettamente in questa visione. Una farmacia storica, con forte riconoscibilità e un posizionamento premium, che permette al Gruppo di rafforzare la presenza in un mercato strategico come Milano e di accelerare la crescita della qualità dei ricavi.

Un closing segna una nuova fase

L’operazione è classificata come significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, confermando il peso strategico dell’acquisizione per la società. È anche un segnale al mercato. Più Medical sta eseguendo con coerenza il piano presentato agli investitori, dimostrando capacità di selezione degli asset, solidità finanziaria e una visione industriale di lungo periodo.

Con questo closing, Più Medical entra in una fase nuova. Più ampia, più strutturata, più orientata alla scalabilità. Farmacia Formaggia diventa il tassello di un progetto che punta a trasformare il settore della farmacia retail attraverso efficienza, servizi e innovazione.