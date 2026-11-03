Havant affida le risorse umane a Sara Rottoli

Havant nomina Sara Rottoli HR Director di Gruppo. La manager riporterà direttamente al CEO Pietro Lanza e guiderà il percorso di HR Transformation dell’azienda. La nomina accompagna una nuova fase di crescita. Negli ultimi anni Havant ha ampliato il proprio perimetro attraverso acquisizioni e nuovi ingressi. Il rafforzamento della funzione HR risponde alla necessità di integrare realtà, competenze e modelli organizzativi differenti.

Rottoli coordinerà le attività HR delle diverse società del Gruppo Havant

L’obiettivo è sviluppare una gestione più uniforme ed efficace delle persone. Il nuovo assetto porterà diversi vantaggi. Consentirà di condividere processi, strumenti e best practice tra le varie società. Favorirà inoltre una maggiore integrazione organizzativa. Questo renderà più semplice creare sinergie e accelerare lo sviluppo dei talenti.

La nuova struttura permetterà anche di valorizzare le specificità delle singole aziende. Allo stesso tempo rafforzerà una cultura comune a livello di Gruppo. Tra le priorità rientrano lo sviluppo delle competenze, la crescita professionale delle persone e la costruzione di percorsi HR condivisi. Prima di entrare in Havant, Sara Rottoli è stata Responsabile Talent, Culture & Organization e Deputy HR Director in PagoPA. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienze in realtà innovative e complesse, tra cui Engineering Ingegneria Informatica.

“La crescita del Gruppo richiede una visione comune sulle persone“, commenta Pietro Lanza. “L’esperienza di Sara sarà fondamentale per sviluppare sinergie e nuove opportunità di crescita“.