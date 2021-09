Ebury nomina Isabel Moreno HR business partner

Ebury, fintech leader a livello europeo ha integrato nella sua struttura Isabel Moreno, che assume la posizione di HR Business Partner per Sud Europa e America.

Moreno si unisce all’azienda per consolidare la strategia nell’Europa meridionale e in America e guidare la crescita del business dal punto di vista delle HR. Moreno gestirà una forza lavoro di oltre 500 persone e guiderà l’automazione e la globalizzazione della funzione del comparto HR. Inoltre intende attrarre talenti in azienda formandoli per fornire loro nuove competenze e abilità.

Una grande esperienza nel settore HR

Moreno ha più di 15 anni di esperienza in questo settore, nei quali ha ricoperto diversi ruoli in aziende supportandole verso modelli efficienti e altamente competitivi.

Prima di entrare in Ebury ha ricoperto un ruolo rilevante nel settore HR di ING Bank in Spagna, dove è stata nel team di trasformazione della banca verso il modello agile. E’ laureata in Psicologia presso l’Università Complutense di Madrid e presso l’Università di Vrije University (Amsterdam). Ha un master in gestione delle Risorse Umane di Garrigues e una certificazione in executive coaching.

Isabel Moreno HR business partner

“Sono entusiasta di prendere parte a un progetto dirompente e di successo come quello che Ebury rappresenta nel campo della finanza. In pochi anni è diventata una multinazionale con una presenza in 23 paesi e un team giovane e fortemente motivato. Il mio ruolo sarà quello di gestire i suoi team multiculturali. E di attrarre nuovi profili e affiancare i leader per guidare Ebury nel suo percorso di sviluppo”.

Richard Evans chief people officer di Ebury

“La proposta di valore di Ebury al mercato, che l’ha resa una delle fintech europee in più rapida crescita, si basa sull’utilizzo intelligente della tecnologia e sul servizio personalizzato. Un servizio che solo le persone possono fornire. Isabel è esperta nell’individuare e attrarre i migliori talenti, motivandoli e formandoli per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Ci aiuterà a continuare a crescere ulteriormente e a diventare il punto di riferimento”.

