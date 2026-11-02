Convergenze accelera la crescita grazie a rete proprietaria e business integrati

Convergenze prosegue il proprio percorso di crescita confermando la validità di un modello che integra telecomunicazioni ed energia da fonti rinnovabili. La società, operatore tecnologico nazionale e Società Benefit certificata B-Corp, sviluppa e gestisce reti in fibra ottica proprietarie, offre servizi di connettività e telefonia e opera come fornitore di energia elettrica green e gas naturale. Attraverso il network EVO, è inoltre presente nel settore della mobilità elettrica.

Per Comvergenze non solo connettività e telefonia

Nei primi nove mesi del 2026 la crescita dei ricavi è stata sostenuta dal contributo positivo di entrambe le aree di business. Sia il comparto Tlc sia quello Energia hanno infatti registrato un andamento favorevole, rafforzando le performance complessive del gruppo. Tra i principali fattori di sviluppo emerge il continuo investimento nelle infrastrutture proprietarie. La rete in fibra ottica di Convergenze ha ulteriormente ampliato la propria estensione, consolidando un asset strategico che rappresenta uno dei principali elementi distintivi della società. La crescita della rete contribuisce ad aumentare la copertura, migliorare la qualità dei servizi e valorizzare gli investimenti realizzati negli ultimi anni. Parallelamente continua a crescere anche il peso degli utenti serviti attraverso infrastrutture di proprietà.

La piattaforma continua a registrare una dinamica positiva

Risultati positivi arrivano anche dal segmento Energia, che beneficia della capacità dell’azienda di proporre un’offerta integrata e sostenibile in un mercato in continua trasformazione. L’incremento dei consumi medi e la solidità del modello operativo hanno sostenuto l’andamento della business unit. Prosegue inoltre il potenziamento della rete wireless, con l’adozione di tecnologie sempre più evolute per migliorare prestazioni, affidabilità e qualità dell’esperienza per clienti privati e aziende. Un contributo crescente arriva anche dal servizio EVO dedicato alla mobilità elettrica. La piattaforma continua a registrare una dinamica positiva e rappresenta uno dei pilastri della strategia di diversificazione del gruppo.

Rosario Pingaro amministratore delegato Convergenze

«Convergenze continua a investire su un modello che fa della rete proprietaria e dell’integrazione tra business complementari i propri elementi distintivi». Secondo il management, la creazione di valore passa dalla capacità di sviluppare sinergie, rafforzare il posizionamento competitivo e costruire basi industriali solide nel lungo periodo. I risultati dei primi nove mesi confermano quindi l’efficacia della strategia perseguita dalla società. La crescita dei ricavi, il rafforzamento delle infrastrutture e l’integrazione tra telecomunicazioni, energia e mobilità sostenibile rappresentano le leve su cui Convergenze intende continuare a investire per sostenere il proprio sviluppo futuro.