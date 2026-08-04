Convergenze si rafforza con un investimento dell’Ad Rosario Pingaro

Convergenze S.p.A. Società Benefit e B‑Corp (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato nei settori Tlc ed Energia 100% green cambia corso. Il presidente e Ad Rosario Pingaro ha acquistato sul mercato ulteriori 5.000 azioni ordinarie della Società. L’ultima operazione, registrata il 3 agosto 2026 per 1.000 azioni, si inserisce nel percorso di investimenti personali avviato nel 2023. Inoltre porta a 15.000 il totale delle azioni acquistate da Pingaro negli ultimi anni.

Al presidente 1.815.000 azioni ordinarie

A seguito di questa nuova transazione, il Presidente detiene complessivamente 1.815.000 azioni ordinarie, pari al 24,2% del capitale sociale. Un dato che conferma la volontà di mantenere un forte allineamento tra la guida aziendale e gli interessi degli azionisti, In un momento in cui Convergenze continua a consolidare il proprio modello industriale fondato su innovazione, sostenibilità e sviluppo infrastrutturale.

Pingaro ha sottolineato come la crescita della Società sia il risultato di una visione di lungo periodo, costruita su investimenti mirati e su un approccio responsabile verso il territorio e la comunità. Ha evidenziato che i risultati raggiunti e i progetti in corso rafforzanoe la fiducia nel futuro di Convergenze. Questo nuovo acquisto, quindi, rappresenta un gesto concreto di condivisione del rischio d’impresa con gli azionisti. Ha ribadito l’impegno a proseguire nel potenziamento delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di generare valore sostenibile e consolidare anche il ruolo della Società nei mercati di riferimento.

Convergenze opera con servizi di Tlc e soluzioni energetiche 100% green

Convergenze, fondata nel 2005 a Capaccio Paestum, opera su scala nazionale con servizi di telecomunicazioni e soluzioni energetiche 100% green. Il network EVO dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici e la rete proprietaria in fibra ottica basata sulla tecnologia XGS‑PON rappresentano due pilastri distintivi del modello industriale. Il Convergenze Innovation Center, sede operativa di 1.350 mq, incarna i valori di sostenibilità e innovazione e ospita uno dei Data Center proprietari certificato ISO 27001. Dal 2020 la Società è Società Benefit e dal 2025 B‑Corp, impegnata nel perseguire obiettivi di beneficio comune e nel promuovere un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.