Altea Green Power accelera sulla transizione energetica

Altea Green Power compie un passo decisivo nel proprio percorso industriale e nella crescita del settore green italiano. L’azienda, tra i protagonisti nazionali nello sviluppo di impianti da fonti rinnovabili, ha acquisito il suo primo impianto fotovoltaico in proprietà, situato a Montecchio Emilia, nel cuore dell’Emilia‑Romagna. Un’operazione dal valore complessivo di circa 17 milioni di euro. Segna l’ingresso concreto della società nel modello Independent Power Producer, affiancando alla progettazione anche la gestione diretta degli asset.

Altea Green Power fa sul serio

L’impianto, operativo da gennaio 2024 e con una potenza di 16,75 MW, rappresenta un asset strategico: è già produttivo. Beneficia di una tariffa incentivata FER 1 ventennale a partire da luglio 2025 e si inserisce in una regione che sta accelerando sulla produzione di energia pulita. L’acquisizione consente ad Altea Green Power di anticipare al 2026 – un anno prima rispetto alle previsioni del Business Plan 2024‑2028 – l’avvio del proprio portafoglio IPP. Conferma così la solidità del percorso di crescita.

Il mercato italiano delle rinnovabili vive una fase di forte espansione, spinta dagli obiettivi europei di decarbonizzazione e dalla necessità di aumentare la produzione energetica nazionale. In questo contesto, realtà come Altea Green Power svolgono un ruolo essenziale. Non solo sviluppano nuovi impianti, ma contribuiscono a costruire un sistema energetico più stabile, efficiente e sostenibile. L’Italia, che negli ultimi anni ha accelerato su fotovoltaico ed eolico, ha bisogno di operatori capaci di integrare progettazione, costruzione e gestione industriale degli impianti, garantendo continuità operativa e qualità.

Giovanni Di Pascale Amministratore Delegato

Questa acquisizione rappresenti un tassello fondamentale della strategia aziendale. Un impianto già operativo, incentivato e con prospettive di generazione di cassa immediate permette ad Altea Green Power di consolidare il proprio posizionamento. E soprattutto di guardare con fiducia a nuove opportunità simili. L’obiettivo è costruire un portafoglio di asset proprietari in grado di generare valore nel lungo periodo, contribuendo allo stesso tempo alla transizione energetica del Paese.

Nata nel 2008 a Rivoli, Altea Green Power è oggi una società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana e un punto di riferimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici e sistemi di storage. Il suo modello integra competenze EPC, gestione operativa e ora anche produzione diretta di energia rinnovabile. In un’Italia che punta a incrementare la capacità installata e a ridurre l’impatto ambientale, operazioni come questa dimostrano come la transizione energetica non sia solo un obiettivo. Ma un processo industriale concreto che sta già cambiando il volto del settore.