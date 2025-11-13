Aikom Technology lancia AikomGo, portale e-commerce B2B

Aikom Technology, distributore italiano e internazionale di soluzioni per telecomunicazioni, sicurezza e connettività, presenta ufficialmente AikomGo. Si tratta di un nuovo portale e-commerce B2B progettato per rendere l’esperienza d’acquisto più semplice, veloce e autonoma.

Funzionalità principali di AikomGo

Accesso immediato e autonomo a giacenze, listini, promozioni e documentazione, disponibili 24/7. Inoltre acquisti rapidi e sicuri, senza passaggi intermedi. AikomGo è anche uno strumento digitale pensato per system integrator, installatori e service provider, con l’obiettivo di ottimizzare tempo e operatività quotidiana.

Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director

“AikomGo non sostituisce il rapporto diretto con i clienti, ma lo potenzia. Portale e team commerciale operano anche come due forze complementari: quando servono velocità ed efficienza, il portale è la risposta; quando servono progetto e competenza, il team rimane a disposizione.”

Mauro Renzi, General Manager

“L’attivazione di AikomGo è il risultato di un progetto sfidante che segna l’inizio di un percorso evolutivo. Il portale quindi, sarà oggetto di continui sviluppi per renderlo sempre più innovativo e orientato all’esperienza dell’utente.”

Valore strategico di AikomGo

Con AikomGo, Aikom Technology integra un canale digitale che: rafforza la propria posizione di distributore a valore aggiunto. Inoltre semplifica la gestione delle attività quotidiane, e quindi libera risorse preziose da destinare ai progetti, riducendo la burocrazia.

Chi è Aikomtech

Fondata nel 2006, Aikom Technology è un distributore di ecosistemi tecnologici ad alto valore aggiunto per aziende ICT e system integrator. Opera su tutto il territorio italiano e, con la business unit Aikom International, è presente anche nei paesi Adriatici, Grecia, Turchia e Qatar. La missione è abilitare l’innovazione, condividendo visione e competenze con partner e clienti per realizzare progetti di telecomunicazione e sicurezza orientati al futuro.

Aikom Technology è un distributore di soluzioni ICT, telecomunicazioni, sicurezza e connettività, che opera sia in Italia sia a livello internazionale.

Tra le sue attività principali: la distribuzione di ecosistemi tecnologici ICT. Aikom fornisce prodotti e soluzioni avanzate per system integrator, installatori, internet service provider e aziende ICT. Telecomunicazioni professionali: offre soluzioni di Wireless Broadband e Professional Mobile Radio, rivolte al mercato ICT e al settore mission critical. Sicurezza e videosorveglianza: distribuisce tecnologie per videosorveglianza, controllo accessi in cloud, sistemi di sicurezza integrata e antincendio. Connettività: soluzioni per reti professionali e interoperabilità delle comunicazioni radio. Formazione e consulenza: affianca i partner con servizi di supporto tecnico, workshop e corsi di aggiornamento sulle nuove tecnologie. E-commerce B2B (AikomGo). Il portale digitale consente ai clienti di gestire in autonomia giacenze, listini, promozioni e documentazione, semplificando e velocizzando gli acquisti