PMI e bandi, miliardi disponibili ma l’80% delle imprese resta fuori dalle opportunità

Le opportunità per le PMI italiane non sono mai state così numerose. Tra fondi europei, misure nazionali, incentivi regionali e risorse del PNRR, il sistema della finanza agevolata mette a disposizione miliardi di euro. Tutti a sostegno di investimenti, innovazione, digitalizzazione e sviluppo aziendale. Eppure la maggior parte delle piccole e medie imprese continua a non intercettare queste risorse.

Secondo un’analisi di BandoSemplice, specializzata nella ricerca e gestione di agevolazioni pubbliche, circa l’80% delle PMI analizzate non ha mai presentato domande per accedere a un bando. Una situazione che si traduce in un’importante perdita di opportunità economiche. Perdita quantificabile mediamente in oltre 60.000 euro per impresa tra contributi a fondo perduto, crediti d’imposta e finanziamenti agevolati.

Foto a sinistra Gianluca Nardone

Le risorse per le PMI esistono, ma spesso risultano difficili da individuare e utilizzare

Il paradosso è evidente: le risorse esistono, ma spesso risultano difficili da individuare e utilizzare. Oggi sono attive oltre 2.300 misure distribuite tra enti nazionali, regionali, camere di commercio e programmi europei. Per una PMI orientarsi tra requisiti, scadenze e criteri di ammissibilità richiede tempo, competenze e aggiornamento costante. Di conseguenza, molte aziende rinunciano ancora prima di verificare se esistano incentivi compatibili con i propri progetti.

I bandi possono coprire una quota significativa degli investimenti

Questa difficoltà rappresenta un freno alla competitività soprattutto per le imprese più piccole, che spesso dispongono di risorse limitate per gestire attività di ricerca e consulenza. Eppure i bandi possono coprire una quota significativa degli investimenti programmati, riducendo il fabbisogno finanziario e accelerando la realizzazione dei progetti.

Le PMI che cercano agevolazioni lo fanno principalmente per sostenere iniziative concrete di crescita. Il 31% delle richieste riguarda l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Mentre il 29% punta a finanziare percorsi di digitalizzazione. Seguono gli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi aziendali, che interessano il 24% delle imprese, e gli interventi sugli immobili aziendali, indicati dal 22% delle realtà analizzate. Completano il quadro le assunzioni di personale e i progetti di internazionalizzazione.

Una perdita media di 60 mila euro per impresa

Il valore medio dei progetti per cui le aziende cercano sostegno economico si aggira intorno ai 125.000 euro. Una cifra che evidenzia come le PMI vedano nei bandi uno strumento strategico per affrontare investimenti difficili da sostenere esclusivamente con capitale proprio o finanziamenti tradizionali. Dal punto di vista geografico, l’interesse verso la finanza agevolata è particolarmente forte nel Mezzogiorno. Oltre la metà delle richieste proviene dal Sud e dalle Isole, mentre il 33% arriva dal Nord e il restante 16% dal Centro Italia. Un dato che conferma il ruolo dei bandi come leva fondamentale per sostenere lo sviluppo economico e ridurre i divari territoriali.

Individuare le misure realmente compatibili con le caratteristiche delle PMI

Per cogliere davvero queste opportunità, però, non basta inseguire il bando con il contributo più elevato. La strategia più efficace consiste nell’individuare le misure realmente compatibili con le caratteristiche dell’impresa, il settore di attività, la localizzazione geografica e il progetto da finanziare. Spesso le opportunità più interessanti sono proprio quelle meno conosciute e meno competitive.

In questo contesto stanno assumendo crescente importanza le piattaforme digitali che utilizzano l’intelligenza artificiale per analizzare migliaia di bandi e confrontarli con il profilo delle aziende. L’obiettivo è semplificare la ricerca delle opportunità e aumentare le probabilità di successo delle domande presentate. Secondo i dati di BandoSemplice, quasi una PMI su due riesce a costruire un piano di finanziamento composto da tre o più misure differenti, massimizzando così il supporto pubblico ottenibile.

Foto di copertina Riad Krirach