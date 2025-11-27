ITAL Express ha acquisito la svizzera Ticino Ricambi

ITAL Express, gruppo francese della distribuzione di ricambi per veicoli e sostenuto da NAXICAP Partners, ha acquisito la svizzera Ticino Ricambi (Dazzéro Sagl). L’operazione rafforza il percorso di consolidamento europeo del gruppo, già protagonista di acquisizioni in Italia come Sidexport. L’operazione si inserisce nel piano di crescita e consolidamento europeo del gruppo. Piano che punta a diventare un colosso continentale nel settore dei ricambi per veicoli industriali, commerciali e agricoli.

Chi è ITAL Expre ss

Fondata nel 1975 e con sede a Châlons-en-Champagne, ITAL Express è un distributori di ricambi e attrezzature per camion, rimorchi, veicoli commerciali, trattori e macchine agricole. Nel 2024 il gruppo ha acquisito la piemontese Sidexport, rafforzando la propria presenza in Italia e portando il fatturato complessivo oltre i 100 milioni di euro.

Chi sono stati i consulenti dell’operazione

Parte venditrice:

Casa&Associati (Vicenza e Milano), global advisor con il partner Valentino Durante, il senior associate Michele Pertile e il trainee Alessandro Macchion.

Fiduciaria Antonini di Lugano, con il direttore Marzio Dotti e la procuratrice Francesca Blotti, per gli aspetti finanziari.

Parte acquirente:

EDGE Avocats (Parigi), team guidato dal socio Matthieu Lochardet, con gli avvocati Nathalie Lastennet, Ghislain Grotti e Samira Adeoti.

Jacquemoud Stanislas (Ginevra) per diritto societario e del lavoro svizzero.

Tax Partner AG (Zurigo) per diritto fiscale svizzero.

BDO France, due diligence con il socio Gueorgui Gueorguiev e il supervisore Thomas Bouf.

NAXICAP Partners, consulente finanziario con Laurent Chouteau e Simon Ricque.

Supporto finanziario:

Banque Palatine per l’acquirente.

UBS per il venditore nella fase di closing.

Significato strategico

Questa acquisizione consolida la presenza di ITAL Express nell’area svizzera e rafforza la sua strategia di aggregazione europea, sostenuta da NAXICAP Partners e altri co-investitori. L’obiettivo è creare un gruppo leader europeo nella distribuzione di ricambi, con una rete integrata di aziende locali e una piattaforma logistica efficiente.

ITAL Express, già attivo in Francia e Italia, con questa operazione amplia il portafoglio e si posiziona come partner di riferimento per officine, rivenditori e operatori del settore automotive.