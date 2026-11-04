Milano capitale mondiale della governance dell’AI: parte la candidatura

Milano prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nello scenario globale dell’intelligenza artificiale. Apputamento per lunedì 9 nella Sala Congressi di Palazzo Turati, sede della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Verrà presentata la candidatura della città per ospitare uno dei futuri poli delle Nazioni Unite dedicati alla governance dell’AI.

L’iniziativa è promossa dal Comitato MilanoAI. Il comitato è nato con l’obiettivo di sostenere la candidatura del capoluogo lombardo come punto di riferimento internazionale per la definizione delle regole. Oltre che degli standard e delle politiche sull’AI. Regole che accompagneranno lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

La proposta arriva in una fase storica in cui l’AI sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia, nella PA, nella ricerca scientifica e nei processi produttivi. Se da una parte la tecnologia apre prospettive straordinarie in termini di innovazione e competitività, dall’altra rende indispensabile la costruzione di un sistema di governance globale. Sistema capace di garantire trasparenza, sostenibilità, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

La candidatura si inserisce nel dibattito internazionale

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dell’ONU un ecosistema già oggi particolarmente avanzato grazie alla presenza di università, centri di ricerca, imprese tecnologiche, istituzioni finanziarie. Oltre che realtà industriali che operano nei settori più innovativi.

A sostenere il progetto vi è un ampio schieramento di organizzazioni economiche e imprenditoriali. American Chamber of Commerce in Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza figurano tra le promotrici della candidatura. Lo fanno attraverso il quale imprese, associazioni, istituzioni e cittadini possono aderire alla candidatura e contribuire a rafforzarne il profilo internazionale.

Secondo i promotori, la scelta di Milano non rappresenterebbe soltanto un riconoscimento per la città, ma anche un’opportunità strategica per l’intero Paese. Ospitare un centro ONU dedicato alla governance dell’AI significherebbe attrarre competenze, investimenti, progetti di ricerca. Oltre a grandi eventi internazionali, consolidando il ruolo dell’Italia all’interno del dibattito globale sulle tecnologie emergenti.

Milano non solo un hub tecnologico europeo

Il lancio istituzionale del 9 novembre servirà a presentare visione, motivazioni e prospettive della candidatura, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico e imprese. L’ambizione è chiara. Milano non solo un hub tecnologico europeo, ma uno dei luoghi in cui verranno disegnate le regole che guideranno lo sviluppo dell’AI livello mondiale.

Il contesto è sempre più competitivo. Stati Uniti, Cina, Medio Oriente ed Europa stanno investendo ingenti risorse per conquistare una posizione di leadership nell’AI. La candidatura milanese punta a valorizzare una caratteristica distintiva. La capacità di coniugare innovazione tecnologica, tradizione industriale, ricerca scientifica e attenzione agli aspetti etici e sociali dell’intelligenza artificiale. Una sfida ambiziosa che potrebbe trasformare Milano in uno dei principali laboratori globali per la governance delle tecnologie del futuro.