Pininfarina, PF Holdings alza l’OPA a 1,20 euro per azione

PF Holdings rilancia l’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria su Pininfarina e aumenta il corrispettivo da 1 a 1,20 euro per azione. Il nuovo prezzo sarà riconosciuto a tutti gli azionisti che aderiranno all’offerta, comprese le eventuali adesioni durante la riapertura dei termini. L’aumento del corrispettivo è stato deciso anche alla luce dell’impegno irrevocabile di adesione assunto da Alfonso Prascina. Un azionista che detiene 7,886 milioni di azioni, pari al 10,0236% del capitale sociale della società.

Per l’OPA Pininfarina l’esborso massimo 16,4 milioni

Con il nuovo prezzo di 1,20 euro per azione, l’offerta incorpora un premio del 44% rispetto alla quotazione del 15 settembre 2026, ultimo giorno di Borsa aperta precedente all’annuncio dell’operazione. Il premio sale al 43,6% rispetto alla media dei prezzi dell’ultimo mese, al 46,5% su tre mesi, al 52,3% su sei mesi e al 46,8% sui dodici mesi precedenti.

L’impegno di Prascina riguarda l’intera partecipazione detenuta in Pininfarina e rafforza le possibilità di successo dell’operazione. PF Holdings controlla già l’82,585% del capitale e punta ora ad aumentare ulteriormente la propria quota attraverso l’OPA. In caso di adesione totale delle azioni oggetto dell’offerta, l’esborso massimo previsto sale a circa 16,4 milioni di euro. Restano invariati tutti gli altri termini e le condizioni dell’operazione.

Secondo l’offerente, il rialzo del prezzo conferma la rilevanza strategica e industriale dell’operazione e rappresenta un ulteriore incentivo per gli azionisti di minoranza ad aderire all’offerta.