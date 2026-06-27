Intesa Sanpaolo scuote il mercato: OPA su MPS

L’OPA volontaria di Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena compie un passo formale fondamentale: il deposito presso CONSOB del documento di offerta. È un passaggio tecnico, ma dal peso strategico enorme, perché segna l’ingresso dell’operazione nella sua fase operativa. E apre ufficialmente il conto alla rovescia verso una delle operazioni più rilevanti del sistema bancario italiano degli ultimi anni.

La carica di Intesa su tutta MPS

Intesa Sanpaolo, come previsto dall’articolo 102 del TUF, ha consegnato alla Commissione il documento destinato alla pubblicazione. Documento che definisce struttura, condizioni e meccanismi dell’offerta pubblica di acquisto e scambio. L’operazione riguarda la totalità delle azioni MPS, pari a oltre tre miliardi di titoli, al netto di quelle già detenute dall’offerente. Il perimetro potrebbe ampliarsi ulteriormente qualora, prima della chiusura del periodo di adesione, diventasse efficace la fusione tra MPS e Mediobanca. In quel caso verrebbero aggiunte oltre 272 milioni di nuove azioni.

Ora è il momento della CONSOB

Il corrispettivo proposto da Intesa è composto da una parte in contanti e una parte in azioni di nuova emissione. Un euro per ogni azione MPS più 1,6 azioni ordinarie Intesa Sanpaolo. È una formula che punta a rendere l’offerta appetibile sia per gli investitori orientati alla liquidità sia per quelli interessati a entrare nel capitale del primo gruppo bancario italiano. Il deposito del documento di offerta arriva dopo la comunicazione dell’8 giugno, con cui Intesa aveva ufficializzato l’intenzione di promuovere l’operazione. Ora si apre la fase di istruttoria da parte di CONSOB, che dovrà verificare la completezza e la correttezza del documento prima della pubblicazione. Solo allora sarà possibile conoscere il calendario definitivo dell’OPA, con le date di apertura e chiusura del periodo di adesione.

Il mercato, intanto, osserva con attenzione

L’operazione rappresenta un vero colpo di scena nel panorama bancario italiano. Un’OPA volontaria su un istituto storico come MPS, reduce da anni complessi ma oggi tornato a una redditività stabile, apre scenari nuovi sia sul fronte competitivo sia su quello regolamentare. Le reazioni degli investitori saranno decisive per capire se l’offerta potrà raggiungere le soglie necessarie al suo perfezionamento.

Molto dipenderà anche dalle condizioni di efficacia indicate da Intesa, che includono autorizzazioni regolamentari e soglie minime di adesione. L’offerente si riserva inoltre la possibilità di rinunciare, in tutto o in parte, a tali condizioni, lasciando aperta una gamma di possibili sviluppi. Non si può escludere, ad esempio, che l’OPA possa essere rimodulata o estesa a nuovi mercati, qualora le normative lo consentissero. Per garantire trasparenza e accesso alle informazioni, Intesa ha nominato Sodali & Co come global information agent, attivando canali dedicati. E inoltre email, numeri verdi e contatti internazionali — per assistere gli azionisti MPS durante tutto il processo.

L’operazione, promossa esclusivamente in Italia, rappresenta un passaggio cruciale per il futuro di MPS e per gli equilibri del settore bancario. Le prossime settimane saranno decisive. La pubblicazione del documento di offerta, la reazione del mercato, le valutazioni delle autorità e le eventuali contromosse di altri attori definiranno il percorso di una delle operazioni più osservate del 2026.