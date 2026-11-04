Midterm USA, la Borsa di Stoccarda guarda oltre la politica, una sfida per l’Europa

Le elezioni di midterm negli Stati Uniti rappresentano senza dubbio un passaggio politico rilevante. Ma per i mercati finanziari il loro impatto va letto attraverso le conseguenze economiche e regolamentari che potrebbero emergere nei prossimi mesi. È questa la lettura condivisa da Luciano Serra, Country Manager Italia di Boerse Stuttgart Digital, e da Matthias Voelkel, CEO di Boerse Stuttgart Group (nella foto). I manager analizzano il voto americano partendo dalle possibili ricadute sui mercati finanziari globali e sul settore degli asset digitali.

Borsa di Stoccarda punta sulla regolamentazione

Secondo Serra, gli operatori hanno già assorbito gran parte degli effetti immediati del risultato elettorale. L’attenzione si concentra ora sulla nuova configurazione del Congresso. E sulla capacità delle diverse forze politiche di trovare un’intesa sui principali dossier economici. Un Congresso politicamente diviso potrebbe infatti rallentare l’approvazione di provvedimenti strategici, generando maggiore prudenza tra investitori e operatori finanziari.

Per il comparto delle criptovalute e degli asset digitali, il tema centrale riguarda soprattutto la regolamentazione. Serra sottolinea che il confronto politico americano sarà decisivo per definire il percorso di norme come il CLARITY Act. Si tratta di uno dei progetti legislativi più importanti per offrire un quadro organico al settore. Un eventuale rallentamento dell’iter normativo potrebbe prolungare l’incertezza per aziende e investitori. Senza per questo compromettere il ruolo degli Stati Uniti come mercato di riferimento per l’industria crypto.

La Borsa di Stoccarda osserva con interesse l’esperienza europea

L’introduzione del regolamento MiCAR ha infatti creato un contesto più chiaro e prevedibile per gli operatori. Secondo Serra, una cornice normativa definita favorisce la fiducia degli investitori e agevola l’ingresso di capitali istituzionali, elementi essenziali per la crescita sostenibile del mercato degli asset digitali. Al di là delle dinamiche legislative, il manager evidenzia come le prospettive delle criptovalute continueranno a dipendere soprattutto da fattori macroeconomici. Le decisioni delle banche centrali, l’andamento dei tassi d’interesse, la liquidità disponibile e la domanda degli investitori restano i principali motori in grado di influenzare prezzi e sviluppo del settore.

Sullo sfondo delle elezioni americane, Matthias Voelkel invita invece a guardare alla questione da una prospettiva più ampia. Per il CEO di Boerse Stuttgart Group, il voto rappresenta una battuta d’arresto politica per Donald Trump, ma non modifica le fondamenta che sostengono il mercato dei capitali statunitense. Gli Stati Uniti continuano infatti a beneficiare della maggiore liquidità mondiale. Oltre che di un forte sostegno da parte dei fondi pensione e di una domanda internazionale che alimenta gli investimenti negli asset americani.

L’Europa deve accelerare il percorso di integrazione finanziaria

Proprio questa forza strutturale, secondo Voelkel, deve spingere l’Europa ad accelerare il percorso di integrazione finanziaria. Mentre Washington affronta le proprie dinamiche politiche interne, il Vecchio Continente avrebbe l’opportunità di valorizzare una massa di risparmio privato che oggi rimane in larga parte inutilizzata. L’obiettivo dovrebbe essere la costruzione di un mercato dei capitali realmente integrato, capace di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica su scala continentale.