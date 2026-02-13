tradias e Boerse Stuttgart Digital verso la fusione, nuovo “campione europeo” delle criptovalute

Boerse Stuttgart Digital e tradias, provider europei di infrastrutture per il mondo cripto, hanno intenzione di fondersi per dare vita a un nuovo protagonista continentale del settore. Una fusione che porterà alla creazione di un campione europeo completamente regolamentato. Ovvero in grado di offrire un ecosistema unico che integra brokeraggio, trading, custodia, staking e asset tokenizzati.

Come opererà la nuova divisione

La nuova divisione del Boerse Stuttgart Group conterà circa 300 dipendenti e opererà con un management team congiunto tra le due società, con sedi a Francoforte e Stoccarda. L’obiettivo è chiaro. Consolidare e ampliare la leadership europea nel business digitale e cripto. Offrire, inoltre, agli istituti finanziari un accesso sicuro, regolamentato e completo al mercato degli asset digitali.

La combinazione tra le due realtà appare naturale

Boerse Stuttgart Digital gestisce il più grande business cripto tra tutti i gruppi borsistici europei, con un broker e una borsa cripto regolamentati e una custodia con licenza MiCAR. Tra i suoi clienti figurano istituzioni di primo piano come Intesa Sanpaolo, DZ Bank e DekaBank. tradias. E’ uno dei principali operatori europei nel trading e nel market making, con clienti come flatexDEGIRO, Trade Republic, dwpbank e diverse istituzioni governative. Insieme, le due aziende puntano a creare un one‑stop shop dedicato agli istituti finanziari europei che desiderano offrire ai propri clienti servizi cripto regolamentati.. O che, invece, vogliono operare direttamente nel mercato digitale.

Matthias Voelkel, CEO di Boerse Stuttgart Group.

«Con la fusione in programma tra Boerse Stuttgart Digital e tradias, Boerse Stuttgart Group sta guidando il consolidamento del mercato cripto in Europa. Serviremo un numero significativo di istituzioni finanziarie in tutta Europa, rafforzando la nostra leadership nel business digitale e cripto».

Michael Reinhard, CEO di tradias

«Insieme copriremo l’intera catena del valore degli asset digitali e creeremo un nuovo campione europeo con una capacità innovativa molto più ampia». Il completamento dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2026, subordinatamente al buon esito delle negoziazioni e all’approvazione delle autorità di vigilanza competenti. Una fusione che promette di ridisegnare il panorama europeo delle criptovalute. Portando quindi tradias e Boerse Stuttgart Digital a giocare un ruolo da protagonisti nella nuova infrastruttura finanziaria digitale del continente.