Neva sgr (Intesa Sanpaolo) sostiene startup con 80 milioni

Tra i principali obiettivi di Neva Sgr, il venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo c’è la diversificare degli investimenti. Proprio per individuare e sostenere startup ad alto contenuto tecnologico, Nava ha stretto una partnership con Intesa Sanpaolo Private Banking. In quest’ottica offre quindi l’opportunità di investire in realtà imprenditoriali a elevato potenziale di crescita attraverso il fondo Neva First.

Il modello di business di Neva Sgr si basa sulla gestione di fondi d’investimento per investitori professionali interessati con alto rendimento offerti dal venture capital. Tutto questo si concretizza attraverso investimenti in startup italiane ed estere, tecnologiche e attente alla sostenibilità.

Target: società innovative non quotate

Le società target che sta cercando Neva Sgr sono rappresentate da aziende non quotate che rispondono a requisiti di eccellenza e innovazione. Devono operare su trend globali e offrire prospettive di crescita esponenziali. Inoltre devono presentare innovazione in termini di know-how e gestione del business. Inoltre devono possedere una leadership chiara e orientata all’execution.

Neva Sgr si delinea quindi come un punto di ingresso privilegiato per le startup internazionali interessate al mercato italiano ed europeo e un trampolino di lancio per le startup italiane pronte verso i mercati internazionali.

Dall’avvio del fondo Neva First (agosto 2020) ha investito circa 50 milioni di euro in 12 aziende con alto potenziale di crescita e con un business altamente tecnologico e innovativo.

Mario Costantini, amministratore delegato di Neva Sgr

“La sinergia con Intesa Sanpaolo Private Banking ci consentirà di potenziare e accelerare la capacità d’investimento e di sviluppo del nostro portafoglio. Neva First è il nostro primo fondo, investe circa il 70% all’estero e il 30% in Italia e ha un obiettivo di raccolta di 250 milioni di euro. Così possiamo contribuire con circa 80 milioni di euro alla crescita delle realtà più promettenti italiane”.

Andrea Ghidoni, direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking

“Neva First contribuirà alla diversificazione del portafoglio e arricchirà l’offerta alternativa. Puntiamo a investire in realtà imprenditoriali a elevato potenziale di crescita. In linea con le aspettative e gli obiettivi della clientela, grazie a una strategia sviluppata in stretta collaborazione fra società del Gruppo Intesa Sanpaolo”.

